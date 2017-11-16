От революции к криптовалюте: главное о кризисе в Зимбабве

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1. Экономика в руинах

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Вот уже более 10 лет Зимбабве переживает один экономический кризис за другим. Точных оценок уровня безработицы в стране не существует, но крупнейший профсоюз страны утверждает, что в начале этого года безработица достигала 90%.

Зимбабве также пережила период гиперинфляции, достигшей своего пика в 2008 году. Стране пришлось отказаться от своей валюты, когда курс одного американского доллара достиг 35 квадриллионов зимбабвийских долларов. Тогда страна перешла на иностранную валюту, в основном южноафриканский рэнд и американский доллар.

В 2016 году из-за нехватки иностранных купюр правительство перешло на суррогатную валюту — так называемые гарантийные обязательства. Но и их курс вскоре резко упал.

Люди, хранящие деньги в банке, не могут получить в интернете доступ к своим счетам. Кроме того, власти ввели строгие ограничения на снятие наличных. В связи с этим в Зимбабве резко возросла популярность различных криптовалют.

После сообщений о том, что армия взяла в свои руки контроль над страной, в среду резко возрос курс биткоина.

Ситуация в Зимбабве может напрямую затронуть интересы российских компаний.

В стране, которая является третьей в мире по запасам платины, российские предприятия реализуют проект по разработке месторождения металлов платиновой группы Darvendale.

С российской стороны в проекте участвовал Ростех, «дочка» компании Vi Holding российского бизнесмена Виталия Мащицкого «Афромет» и ВЭБ. Со стороны Зимбабве — компания Pen East Mining Company.

2. Мугабе был противоречивым лидером

93-летний Мугабе, несмотря на всю критику в свой адрес, продержался у власти 37 лет.

За рубежом его часто изображали как старого клоуна, но в самой стране, как минимум в первые годы, он считался революционером и героем, сражавшимся против правления белого меньшинства.

При этом он и его сторонники прибегали к насилию против оппонентов для того, чтобы удержать власть в своих руках, используя государственный аппарат для того, чтобы укрепить власть как партии, так и самого Мугабе.

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Его партия заявляет, что борется с капитализмом и колониализмом, но экономические проблемы задели даже его самых ярых сторонников.

Сам Мугабе часто повторял, что уйдет в отставку лишь после того, как его «революция» достигнет своих целей.

Но он также говорил, что хотел бы лично назначить своего преемника, что, в свою очередь, могло привести к теперешнему кризису, так как, судя по всему, его здоровье оставляет желать лучшего.

3. В Зимбабве существует оппозиция

С тех пор как Мугабе пришел к власти после выборов 1980 года, за проведением которых наблюдали представители Великобритании, в стране всегда существовала оппозиция. Тогда Мугабе был избран на пост премьер-министра.

В 1987 году Мугабе внес поправки в конституцию и стал президентом. В 1999 году было создано Движение за демократические перемены (ДДП) Моргана Цвангираи. В условиях ухудшавшейся экономики в стране участились забастовки и демонстрации.

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Мугабе не только прибегал к насилию по отношению к своим оппонентам. Он также знал, как затыкать рты своим противникам и отодвигать слишком влиятельных союзников. Недавно он уволил своего давнего товарища, вице-президента Эммерсона Мнангагву.

Судя по всему, его попытки назначить преемником свою жену Грейс, вызвали нынешний кризис.

4. Новый лидер не обязательно начнет перемены

Если новым президентом станет Эммерсон Мнангагва, то не стоит забывать, что он мало чем отличается от самого Мугабе.

Он также ветеран времен войны за независимость. Он считался ключевой фигурой в связях между армией, силами безопасности и правящей партией ЗАНС-ПФ.

Эммерсон Мнангагва обвинялся в организации массовых убийств во время гражданской войны после объявления страной независимости, а также нападений на представителей оппозиции.

Последние 40 лет страной правят ветераны войны за независимость, и, судя по всему, армия вмешалась в политику для того, чтобы защитить статус-кво.

5. Мугабе может остаться у власти

Возможные кандидаты на пост президента идеологически мало чем отличаются от Роберта Мугабе.

В сделанном по телевидению заявлении представитель вооруженных сил заявил, что цель действий военных — избавиться от «преступников» в окружении главы государства, а не от самого Мугабе.

Существует возможность того, что Роберту Мугабе удастся остаться у власти — может быть, после того, как Эммерсон Мнангагва вновь станет вице-президентом, и будет сформулирован четкий план назначения преемника президента.

Не менее возможно, что Мугабе будет позволено стать церемониальным главой страны, в то время как кто-то другой будет управлять Зимбабве.