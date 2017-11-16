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22:54 (мск), источник: Ведомости

Москва намерена забрать себе штрафы с дорожных камер

Законопроект о передаче от МВД московским властям права по сбору штрафов за зафиксированные камерами нарушения правил дорожного движения может быть рассмотрен и одобрен в ближайшее время профильным комитетом Думы. Об этом рассказали несколько собеседников «Ведомостей» в Думе, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса. У депутатов прошлого созыва эта идея встретила сопротивление. В дальнейшем такая норма может распространиться на все регионы.

Источник: РИА "Новости"

На совещании у премьер-мини­стра Дмитрия Медведева с вице-­премьерами 30 октября на ситуацию пожаловался первый зампред правительства Игорь Шувалов и призвал быстрее принять этот и другие законы. Этот вопрос Шувалов поднимал и ранее.

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Тема обсуждается с коллегами из правительства и вновь поднимается, ее постоянно поднимает и правительство, и сама Москва, подтвердил руководитель конституционного комитета Павел Крашенинников: «Я настаиваю на том, чтобы сначала был принят законопроект о соглашениях, который бы регулировал их и делал публичными». Сам законопроект по передаче права штрафов по видеофиксации, по его словам, может быть готов после принятия законопроекта о соглашениях.

В ноябре 2016 г. Крашенинников внес законопроект о регистрации в Минюсте и публикации соглашений о передаче полномочий между центром и регионами: сейчас такого механизма нет, но эти соглашения нуждаются в особом контроле, и граждане должны быть информированы о вносимых такими соглашениями изменениях. Законопроект пока даже не рассмотрен в первом чтении, а только рекомендован к принятию.

Госдума спорит с правительством по этому вопросу с 2015 г.: тогда правительство России совместно с мэрией Москвы внесли законопроект о передаче администрирования штрафов по результатам фото- и видеофиксации.

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Как объяснял в 2015 г. Шувалов, Москва знает, как добиться того, чтобы собрать деньги с должников. Собеседники «Ведомостей» отмечали, что дополнительных полномочий добивался руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. В Думе был разработан альтернативный законопроект Вячеслава Лысакова, выступающего против передачи полномочий. Вместо этого Лысаков предлагал создать единый федеральный центр фиксации нарушений. Оба законопроекта не раз обсуждались, но так и остались без движения до конца созыва.

В МВД отказались от официальных комментариев. Собеседник в ведомстве отметил, что «хотя в МВД и относятся с сомнением, но сделают, как скажут», а сборы от штрафов с камер в этом году, по его оценке, не превысят 10 млрд руб.

Городу это не принесет дополнительных денег (штрафы и так идут в региональные бюджеты), утверждает представитель мэрии.

«Мы возьмем на себя расходы вместо ГИБДД. Это почти 100 человек сотрудников, которые вместо кабинетной работы будут заниматься безопасностью на дороге — своими основными задачами», — отмечает он. «Москва возьмет на себя расходы, но это случится за наш счет без особой необходимости», — считает член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, подготовленной инфраструктуры к этому законопроекту нет и законопроект несет в себе коррупционные риски.

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