Россия заблокировала американский проект резолюции по химатакам в Сирии

Россия воспользовалась правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии, сообщает Reuters. Автором заблокированного документа выступали США.

За американский проект резолюции проголосовали 12 стран, Россия, как постоянный член Совбеза ООН, воспользовалась своим правом вето, проголосовав против. Китай и Египет воздержались. Для прохождения документа ему необходимо по меньшей мере девять голосов «за», при этом ни одна из стран — постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, Великобритания и Китай) не должна проголосовать против.



Незадолго до голосования по американскому проекту Россия отозвала свой вариант резолюции.