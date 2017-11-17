Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Федор Бондарчук ударил известного режиссера
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
СМИ: Александр Малинин рассказал об измене жены
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
10Последствия тайфуна Дамри
00:06 (мск), источник: РБК

Россия заблокировала американский проект резолюции по химатакам в Сирии

В Совбезе ООН не прошел американский проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химатак в Сирии. Проект заблокировала Россия, воспользовавшись своим правом вето.

Источник: Reuters

Россия воспользовалась правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии, сообщает Reuters. Автором заблокированного документа выступали США.

За американский проект резолюции проголосовали 12 стран, Россия, как постоянный член Совбеза ООН, воспользовалась своим правом вето, проголосовав против. Китай и Египет воздержались. Для прохождения документа ему необходимо по меньшей мере девять голосов «за», при этом ни одна из стран — постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, Великобритания и Китай) не должна проголосовать против.

Незадолго до голосования по американскому проекту Россия отозвала свой вариант резолюции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин впервые проведет переговоры с главами ДНР и ЛНР
Игорь Сечин развелся
Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
РЖД возобновляют продажи билетов в плацкарт на 2018 год
Кошек, собак, ослов и других животных поставят на учет
Елена Исинбаева назвала «полным беспределом» решение WADA
От революции к биткоинам: что нужно знать о кризисе в Зимбабве
В Германии разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь