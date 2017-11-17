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10:25 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин: Минимальный размер пенсии в Москве будет регулярно пересматриваться

За последние семь лет размер минимальных социальных выплат пенсионерам вырос с 10 тысяч до 17,5 тысячи рублей.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Минимальный размер пенсии в Москве установлен на уровне 17,5 тысячи рублей. Об этом Сергей Собянин сообщил в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».

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В конце декабря люди уже получат эту пенсию, которая будет уже официально назначена с первого января следующего года. Но так как мы пенсии разносим несколько раньше, то уже в конце декабря люди начнут получать вот эти надбавки.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

По его словам, размер социальных выплат будет регулярно пересматриваться.

«Если взять последние семь лет — мы начинали с 10 тысяч рублей. Сейчас уже 17,5 тысячи. То есть мы ежегодно практически на тысячу рублей размер этой минимальной пенсии повышаем. И в дальнейшем будем стараться повышать настолько, насколько это возможно», — добавил Сергей Собянин.

Он также напомнил, что с начала следующего года увеличенные социальные выплаты получат другие категории малообеспеченных граждан.

В их числе матери-одиночки, а также многодетные семьи. Мэр Москвы пояснил, что ранее пособие было разбито на две категории в зависимости от возраста ребенка. Теперь оно будет единым для детей с рождения до трех лет. В среднем его размер составит около 15 тысяч рублей на ребенка. Для многодетных семей размер пособия вырастет в среднем в два раза, для одиноких матерей — в среднем в четыре раза.

Все остальные льготы, выплаты малообеспеченным семьям мы также постарались увеличить в два раза.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

По словам Мэра, малообеспеченных жителей столицы кризис коснулся больше других, поэтому им нужно оказывать помощь прежде всего. «Страна выходит из кризиса, потихоньку начинает расти заработная плата. Но все-таки главная проблема возникла у малообеспеченных семей, у пенсионеров, у семей с большим количеством детей, у одиноких матерей. По ним в большей степени ударил кризис. Потому что их доходы в большей степени пострадали. Поэтому город, я считаю, должен в первую очередь им помогать», — подчеркнул Сергей Собянин.

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