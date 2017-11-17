Сергей Собянин: Минимальный размер пенсии в Москве будет регулярно пересматриваться

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Минимальный размер пенсии в Москве установлен на уровне 17,5 тысячи рублей. Об этом Сергей Собянин сообщил в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».

В конце декабря люди уже получат эту пенсию, которая будет уже официально назначена с первого января следующего года. Но так как мы пенсии разносим несколько раньше, то уже в конце декабря люди начнут получать вот эти надбавки. Сергей Собянин Мэр Москвы

По его словам, размер социальных выплат будет регулярно пересматриваться.

«Если взять последние семь лет — мы начинали с 10 тысяч рублей. Сейчас уже 17,5 тысячи. То есть мы ежегодно практически на тысячу рублей размер этой минимальной пенсии повышаем. И в дальнейшем будем стараться повышать настолько, насколько это возможно», — добавил Сергей Собянин.

Он также напомнил, что с начала следующего года увеличенные социальные выплаты получат другие категории малообеспеченных граждан.

В их числе матери-одиночки, а также многодетные семьи. Мэр Москвы пояснил, что ранее пособие было разбито на две категории в зависимости от возраста ребенка. Теперь оно будет единым для детей с рождения до трех лет. В среднем его размер составит около 15 тысяч рублей на ребенка. Для многодетных семей размер пособия вырастет в среднем в два раза, для одиноких матерей — в среднем в четыре раза.

Все остальные льготы, выплаты малообеспеченным семьям мы также постарались увеличить в два раза. Сергей Собянин Мэр Москвы