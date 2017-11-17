Сергей Собянин: Минимальный размер пенсии в Москве будет регулярно пересматриваться
За последние семь лет размер минимальных социальных выплат пенсионерам вырос с 10 тысяч до 17,5 тысячи рублей.
За последние семь лет размер минимальных социальных выплат пенсионерам вырос с 10 тысяч до 17,5 тысячи рублей.
Минимальный размер пенсии в Москве установлен на уровне 17,5 тысячи рублей. Об этом Сергей Собянин сообщил в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».
В конце декабря люди уже получат эту пенсию, которая будет уже официально назначена с первого января следующего года. Но так как мы пенсии разносим несколько раньше, то уже в конце декабря люди начнут получать вот эти надбавки.
По его словам, размер социальных выплат будет регулярно пересматриваться.
«Если взять последние семь лет — мы начинали с 10 тысяч рублей. Сейчас уже 17,5 тысячи. То есть мы ежегодно практически на тысячу рублей размер этой минимальной пенсии повышаем. И в дальнейшем будем стараться повышать настолько, насколько это возможно», — добавил Сергей Собянин.
В их числе
Все остальные льготы, выплаты малообеспеченным семьям мы также постарались увеличить в два раза.
По словам Мэра, малообеспеченных жителей столицы кризис коснулся больше других, поэтому им нужно оказывать помощь прежде всего. «Страна выходит из кризиса, потихоньку начинает расти заработная плата. Но