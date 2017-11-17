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03:20 (мск), источник: VLADNEWS

Экс-глава Вла­дивос­то­ка Игорь Пушкарев отмечает день рождения

Известному приморскому политику исполнилось 43 года.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 17 ноября, свой день рождения отмечает экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, ему исполнилось 43 года, сообщает РИА VladNews. Во главе краевой столицы Приморья Игорь Сергеевич стоял с 2008 по 2017 год. За это время Владивосток увидел кардинальные изменения, немалую роль в его преображении сыграл градоначальник.

Напомним, 1 июня 2016 года Игорь Пушкарев был задержан и доставлен в Москву в рамках уголовного дела по нарушению закона при закупках строительных материалов. Позднее он был обвинён в получении взятки от родного брата Андрея Пушкарёва, ранее возглавлявшего холдинг «Востокцемент». Игорь Пушкарёв не признаёт свою вину и намерен добиваться оправдательного приговора.3 ноября Игорь Пушкарев написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Владивостока, хотя они истекали только в октябре 2018 года.

Биография:

Игорь Пушкарев родился в селе Новый Олов Чернышевского района Читинской области. В 1999 году окончил Владивостокский институт международных отношений ДВГУ по специальности «экономист-международник». Кандидат юридических наук (защитил диссертацию по теме «Международно-правовые вопросы деятельности форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества» всего через год после окончания вуза).

С первого курса университета начал работать в коммерческих организациях. В 1997 году стал генеральным директором собственной компании ООО «Парк Групп», в 1998 году — генеральным директором ЗАО «Первомайский судоремонтный завод», в 2000 году — генеральным директором ОАО «Спасскцемент». В 2000 году избран депутатом городского Совета г. Спасск-Дальний. В декабре 2001 года избран депутатом Законодательного собрания Приморского края третьего созыва, с июня 2002 года занимал должность заместителя председателя последнего. С 24 ноября 2004 года являлся представителем от Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации России (полномочия подтверждены 27 декабря 2006 года). 18 мая 2008 года избран на должность главы администрации Владивостока. 30 мая 2008 года освобождён от должности члена Совета Федерации России.

5 июня 2014 года награждён медалью общественной организации «Российская муниципальная академия» «За вклад в развитие и становление местного самоуправления». Член партии «Единая Россия»; в 2016 году членство приостановлено.

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