Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев отмечает день рождения
Известному приморскому политику исполнилось 43 года.
Известному приморскому политику исполнилось 43 года.
Сегодня, 17 ноября, свой день рождения отмечает
Напомним, 1 июня 2016 года Игорь Пушкарев был задержан и доставлен в Москву в рамках уголовного дела по нарушению закона при закупках строительных материалов. Позднее он был обвинён в получении взятки от родного брата Андрея Пушкарёва, ранее возглавлявшего холдинг «Востокцемент». Игорь Пушкарёв не признаёт свою вину и намерен добиваться оправдательного приговора.3 ноября Игорь Пушкарев написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Владивостока, хотя они истекали только в октябре 2018 года.
Биография:
Игорь Пушкарев родился в селе Новый Олов Чернышевского района Читинской области. В 1999 году окончил Владивостокский институт международных отношений ДВГУ по специальности «экономист-международник». Кандидат юридических наук (защитил диссертацию по теме «Международно-правовые вопросы деятельности форума
С первого курса университета начал работать в коммерческих организациях. В 1997 году стал генеральным директором собственной компании ООО «Парк Групп», в 1998 году — генеральным директором ЗАО «Первомайский судоремонтный завод», в 2000 году — генеральным директором ОАО «Спасскцемент». В 2000 году избран депутатом городского Совета г.
5 июня 2014 года награждён медалью общественной организации «Российская муниципальная академия» «За вклад в развитие и становление местного самоуправления». Член партии «Единая Россия»; в 2016 году членство приостановлено.