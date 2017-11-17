Белый дом назвал необходимым сотрудничество с Путиным

Источник: AP 2017

«Как неоднократно заявлял президент, он не считает, что было бы полезно ввязываться в споры с Владимиром Путиным. Он полагает, что есть возможности для совместной работы с Россией, в частности, по Сирии, КНДР и другим глобальным вызовам, с которыми сталкивается мир», — заявила Сандерс.

Она подчеркнула, что Трамп продолжит работать над налаживанием сотрудничества с Россией, «чтобы помочь США».

Читайте также Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом

Сандерс напомнила, что Трамп высказал доверие к заверениям Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. «Он не собирается спорить с ним по этому поводу, в то время, как у них много таких тем, как Северная Корея, как проблема Сирии, по которым им необходимо вместе работать и которые нужно решать», — пояснила позицию Трампа его официальный представитель.