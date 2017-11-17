Человек эпохи Наздратенко назначен замглавы Приморья по сельскому хозяйству

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 ноября, PrimaMedia.

Вице-губернатором Приморского края по вопросам сельского и рыбного хозяйства глава региона Андрей Тарасенко выбрал человека эпохи губернаторства Евгения Наздратенко — Валентина Дубинина. При этом ранее Тарасенко сообщал, что его заместителем по сельскому хозяйству станет «человек из центральной части страны». О назначении на должность 71-летнего Валентина Дубинина сообщает пресс-служба краевой администрации. Дубинин подтвердил ИА PrimaMedia эту информацию и сказал, что выйдет на работу в понедельник.

Имя нового вице-губернатора глава Приморья озвучил в ходе совещания с руководителями предприятий торговли в четверг, 16 ноября, говорится на сайте администрации.

«Выбрал нового вице-губернатора — это Валентин Дубинин. Он знает сельское хозяйство, хорошо знает жизнь села. Я ему срок поставил год, он говорит, что у него тоже душа болит за это направление, и постарается мне помочь, чтобы развить сельское хозяйство в Приморье. Все, что было брошено, не развивалось, надо восстанавливать», — заявил Андрей Тарасенко.

Валентин Дубинин будет курировать вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, природных ресурсов и охраны окружающей среды.

На прошлой неделе на расширенном заседании Общественного экспертного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в крае Андрей Тарасенко рассказал о сложностях поиска нового вице-губернатора, который бы занялся вопросами развития сельского хозяйства.

«Я поставил сейчас нового руководителя департамента по сельскому хозяйству. Сейчас еще ищу вице-губернатора по сельскому хозяйству — толкового парня с центра. Непросто это сделать — не каждый сюда едет. Но это будет сделано», — сказал Тарасенко.

Справка: Валентин Степанович Дубинин родился 15 января 1946 года в селе Спасское Приморского края. В 1969 году окончил Приморский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик сельского хозяйства». В 1982 году окончил Хабаровскую высшую партийную школу.

Работал инженером-механиком, директором Черниговского молокозавода. С 1971 года замещал должность инструктора Черниговского РК КПСС, первого секретаря Черниговского РК ВЛКСМ, инструктора отдела организационно-партийной работы Приморского крайкома КПСС, второго секретаря Черниговского РК КПСС, председателя Черниговского райисполкома, первого секретаря Анучинского РК КПСС, главы администрации Анучинского района. В 1993 году стал первым заместителем главы администрации, позже — первым вице-губернатором администрации Приморского края.

С 2001—2008 годы — начальник управления, заместитель управляющего, управляющий филиалом «Дальневосточный» ОАО «Альфа-банк». 8 октября 2006 года был избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края четвертого созыва по списку Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Работал в комитете по регламенту, депутатской этике и организации работы краевого парламента. С 26 сентября 2012 года — депутат Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва от партии «Единая Россия».