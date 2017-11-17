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09:56 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области Зверево и Донецк получили статус территорий опережающего развития

В Ростовской области Зверево и Донецк получили статус территорий опережающего развития. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области Василия Голубева.

«Решение на правительственном уровне состоялось. Теперь у нас, в Ростовской области, будет три территории опережающего развития», — сказал Василий Голубев.

Он добавил, что развитию всех трех территорий опережающего развития области необходимы «динамика и очевидный напор в решении поставленных задач».

«Нужно сделать так, чтобы территории опережающего развития пополнялись “живыми”, активно развивающимися объектами. Для этого, прежде всего, необходимо ускорить подготовку документов для формирования инженерной инфраструктуры в ТОСЭРах и реализовать их в виде новых мощностей», — считает губернатор.

В сообщении отмечается, что ростовская ТОСЭР Гуково в этом году вошла в число лидеров развития территорий опережающего развития в РФ. В этом году будет сдана новая газораспределительная станция «Гуково» с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

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