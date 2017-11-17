В Ростовской области Зверево и Донецк получили статус территорий опережающего развития
В Ростовской области Зверево и Донецк получили статус территорий опережающего развития. Об этом сообщает
В Ростовской области Зверево и Донецк получили статус территорий опережающего развития. Об этом сообщает
«Решение на правительственном уровне состоялось. Теперь у нас, в Ростовской области, будет три территории опережающего развития», — сказал Василий Голубев.
Он добавил, что развитию всех трех территорий опережающего развития области необходимы «динамика и очевидный напор в решении поставленных задач».
«Нужно сделать так, чтобы территории опережающего развития пополнялись “живыми”, активно развивающимися объектами. Для этого, прежде всего, необходимо ускорить подготовку документов для формирования инженерной инфраструктуры в ТОСЭРах и реализовать их в виде новых мощностей», — считает губернатор.
В сообщении отмечается, что ростовская ТОСЭР Гуково в этом году вошла в число лидеров развития территорий опережающего развития в РФ. В этом году будет сдана новая газораспределительная станция «Гуково» с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.