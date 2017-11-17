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04:39 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край будет сотрудничать с Кореей по программе «девяти мостов»

Губернатор региона встретился с Генеральным консулом Республики во Владивостоке.

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт провёл встречу с Генеральным консулом Республики Корея во Владивостоке господином Ли Сок Пэ. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, реализацию действующих и перспективных совместных проектов.

Губернатор отметил, что Корея является крупнейшим зарубежным партнером региона. Основу краевого экспорта составляют море- и нефтепродукты, каменный уголь, чёрные металлы, древесина, а импорта — оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них. По итогам девяти месяцев 2017 года внешнеторговый оборот региона с Республикой увеличился на 13% и составил более 255 миллионов долларов.

«Эти цифры подтверждают потенциал развития нашего сотрудничества в различных отраслях и важность надежных двусторонних связей. Активизация бизнес-диалога, а также регулярные встречи на уровне руководителей государств позволили нам нарастить товарооборот, выстроить дальнейшие перспективы. Они в первую очередь связаны с крупными совместными проектами в области строительства, туризма, сельского хозяйства, горнодобывающей, лесоперерабатывающей и ряда других направлений», —отметил Вячеслав Шпорт.

По его словам, хорошая возможность для продолжения бизнес-диалога у предпринимателей появится в связи с проведением выставки-ярмарки «Наш выбор 27» в 2018 году. Мероприятие состоится в Хабаровске 10—11 июня и впервые станет международным.

Господин Ли Сок Пэ подчеркнул, что власти Кореи проявляют большой интерес к развитию партнёрских отношений с дальневосточными регионами России. При главе государства создан специальный комитет по экономическому сотрудничеству с северными странами, в рамках которого прорабатываются конкретные направления. Это уже нашло выражение в ряде совместных проектов.

«Президент Республики вышел с инициативой развивать наше сотрудничество по программе “девяти мостов”. Речь идёт об энергетике, сельском хозяйстве, рыбопереработке, судостроении, Северном морском пути и ряде других направлений. С Хабаровским краем мы готовы работать по большинству этих пунктов», — сказал Ли Сок Пэ.

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