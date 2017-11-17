Хабаровский край будет сотрудничать с Кореей по программе «девяти мостов»
Губернатор региона встретился с Генеральным консулом Республики во Владивостоке.
Губернатор региона встретился с Генеральным консулом Республики во Владивостоке.
Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт провёл встречу с Генеральным консулом Республики Корея во Владивостоке господином Ли Сок Пэ. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, реализацию действующих и перспективных совместных проектов.
Губернатор отметил, что Корея является крупнейшим зарубежным партнером региона. Основу краевого экспорта составляют море- и нефтепродукты, каменный уголь, чёрные металлы, древесина, а импорта — оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них. По итогам девяти месяцев 2017 года внешнеторговый оборот региона с Республикой увеличился на 13% и составил более 255 миллионов долларов.
«Эти цифры подтверждают потенциал развития нашего сотрудничества в различных отраслях и важность надежных двусторонних связей. Активизация
По его словам, хорошая возможность для продолжения
Господин Ли Сок Пэ подчеркнул, что власти Кореи проявляют большой интерес к развитию партнёрских отношений с дальневосточными регионами России. При главе государства создан специальный комитет по экономическому сотрудничеству с северными странами, в рамках которого прорабатываются конкретные направления. Это уже нашло выражение в ряде совместных проектов.
«Президент Республики вышел с инициативой развивать наше сотрудничество по программе “девяти мостов”. Речь идёт об энергетике, сельском хозяйстве, рыбопереработке, судостроении, Северном морском пути и ряде других направлений. С Хабаровским краем мы готовы работать по большинству этих пунктов», — сказал Ли Сок Пэ.