Хабаровский край будет сотрудничать с Кореей по программе «девяти мостов»

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт провёл встречу с Генеральным консулом Республики Корея во Владивостоке господином Ли Сок Пэ. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, реализацию действующих и перспективных совместных проектов.

Губернатор отметил, что Корея является крупнейшим зарубежным партнером региона. Основу краевого экспорта составляют море- и нефтепродукты, каменный уголь, чёрные металлы, древесина, а импорта — оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них. По итогам девяти месяцев 2017 года внешнеторговый оборот региона с Республикой увеличился на 13% и составил более 255 миллионов долларов.

«Эти цифры подтверждают потенциал развития нашего сотрудничества в различных отраслях и важность надежных двусторонних связей. Активизация бизнес-диалога, а также регулярные встречи на уровне руководителей государств позволили нам нарастить товарооборот, выстроить дальнейшие перспективы. Они в первую очередь связаны с крупными совместными проектами в области строительства, туризма, сельского хозяйства, горнодобывающей, лесоперерабатывающей и ряда других направлений», —отметил Вячеслав Шпорт.

По его словам, хорошая возможность для продолжения бизнес-диалога у предпринимателей появится в связи с проведением выставки-ярмарки «Наш выбор 27» в 2018 году. Мероприятие состоится в Хабаровске 10—11 июня и впервые станет международным.

Господин Ли Сок Пэ подчеркнул, что власти Кореи проявляют большой интерес к развитию партнёрских отношений с дальневосточными регионами России. При главе государства создан специальный комитет по экономическому сотрудничеству с северными странами, в рамках которого прорабатываются конкретные направления. Это уже нашло выражение в ряде совместных проектов.