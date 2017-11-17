Депутатам думы Усть-Илимска пригрозили исключением из «Единой России» за конфликт с мэром

Как рассказал на пресс-конференции 16 ноября 2017 года секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка, он недавно побывал в Усть-Илимске, где разбирался в конфликтной ситуации. Напомним, депутаты думы поставили «двойку» отчёту мэра о работе за прошлый год, повторение подобного грозит отставкой Вакилю Тулубаеву.

«В думе Усть-Илимска появились люди, которые решили, что могут лучше исполнять обязанности мэра, чем законно избранная власть. Если будет повторная попытка, то они рискуют остаться вне партии. Это незрелые действия депутатов», — сказал Сергей Брилка.