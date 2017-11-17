Министр финансов о квартире за 65 млн евро: Будем искать, кто купил
Министр финансов Бахыт Султанов прокомментировал покупку квартиры в центре Парижа за 65 млн евро представителем правительства, передает КТК.
Министр финансов Бахыт Султанов прокомментировал покупку квартиры в центре Парижа за 65 млн евро представителем правительства, передает КТК.
Султанов сообщил, что слышал о покупке элитного жилья в центре французской столицы. Отмечается, что кроме роскошной квартиры чиновник купил 4 автомобиля класса люкс: два Mersedes
«Мы тоже узнали об этой новости из зарубежных источников, а также от вас, журналистов. В мире существует соглашение об обмене информацией в налоговой сфере.
Если говорить о реакции комитета госдоходов, то он ежегодно проверяет внешние счета и заграничное имущество, которое указывается в декларации. Будем искать по этим декларациям, кто купил эту квартиру, — прокомментировал министр финансов Казахстана Бахыт Султанов.
А
Напомним, в зарубежных СМИ появилась информация о покупке роскошной квартиры в Париже за 65 млн евро. По данным издания, это стало одной из самых дорогих сделок в городе в этом году.
Позже появились фотографии того, как выглядит жилье изнутри.
Позже министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов высказался о покупке жилья представителем правительства Казахстана.
«Это слухи, которые основаны на заявлении некого маклера», — сказал глава МИДа.