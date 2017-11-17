Очередное увольнение: свой пост покинула пресс-секретарь мэра Красноярска

Источник: РИА "Новости"

В мэрии Красноярска снова кадровые перестановки. Свой пост по собственному желанию покинула Евгения Цесарская — пресс-секретарь главы города.

«Эти были три ярких, наполненных работой и любимым делом года, которые подарили мне новые знания, эмоции и друзей. Спасибо всем с кем работала и буду работать дальше», — пишет она на своей страничке в Фейсбуке.

Кто займёт вакантную должность, пока не известно. Напомним, что пока остаётся вакантной должность руководителя департамента информационной политики администрации Красноярска, ранее этот пост занимала Юлия Овчинникова.

Между тем, в октябре новый мэр города Сергей Ерёмин вошёл в тройку лидеров медиарейтинга среди глав городов Сибири.