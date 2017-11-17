В Омске сегодня выберут кандидатов на пост мэра города
Выборная комиссия назовёт не менее двух кандидатов, из которых 22 ноября депутаты выберут градоначальника.
Выборная комиссия назовёт не менее двух кандидатов, из которых 22 ноября депутаты выберут градоначальника.
Сегодня, 17 ноября, в омском горсовете состоится заседание комиссия, которая выберет кандидатов на пост мэра города. Из 36 заявившихся кандидатов комиссии предстоит выбрать как минимум двух — именно они и станут главными претендентами на пост градоначальника Омска. Имя мэра Омска станет известно 22 ноября, тогда состоится голосование, на котором депутаты горсовета выберут одного кандидата.
Заседание горсовета начнётся сегодня, 17 ноября, в 10.00. Все кандидаты должны явится на него лично и ответить на вопросы членов комиссии. Так как кандидатов на пост мэра много собеседование может затянуться. Однако депутаты горсовета уже заявляли, что внимательно выслушают всех кандидатов и готовы работы хоть до глубокой ночи.
Отметим, что изначально главными претендентами на пост мэра Омска считались два кандидата: Сергей Фролов и Оксана Фадина. Однако в начале недели стало известно, что Фролов переходит на работы в облправительство и не будет претендовать на пост градоначальника. Поэтому вторым основным кандидатом в мэры Омска СМИ называют бывшего министра природных ресурсов и экологии Александра Винокурова.