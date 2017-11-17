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07:15 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске сегодня выберут кандидатов на пост мэра города

Выборная комиссия назовёт не менее двух кандидатов, из которых 22 ноября депутаты выберут градоначальника.

Сегодня, 17 ноября, в омском горсовете состоится заседание комиссия, которая выберет кандидатов на пост мэра города. Из 36 заявившихся кандидатов комиссии предстоит выбрать как минимум двух — именно они и станут главными претендентами на пост градоначальника Омска. Имя мэра Омска станет известно 22 ноября, тогда состоится голосование, на котором депутаты горсовета выберут одного кандидата.

Заседание горсовета начнётся сегодня, 17 ноября, в 10.00. Все кандидаты должны явится на него лично и ответить на вопросы членов комиссии. Так как кандидатов на пост мэра много собеседование может затянуться. Однако депутаты горсовета уже заявляли, что внимательно выслушают всех кандидатов и готовы работы хоть до глубокой ночи.

Отметим, что изначально главными претендентами на пост мэра Омска считались два кандидата: Сергей Фролов и Оксана Фадина. Однако в начале недели стало известно, что Фролов переходит на работы в облправительство и не будет претендовать на пост градоначальника. Поэтому вторым основным кандидатом в мэры Омска СМИ называют бывшего министра природных ресурсов и экологии Александра Винокурова.

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