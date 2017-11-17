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06:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае казачество закроют от криминала

Депутаты Заксобрания одобрили законопроект о развитии казачества.

Депутаты Заксобрания обсудили законопроект «О развитии российского казачества на территории Красноярского края». На прошедшей сессии ЗС вокруг этого проекта развернулась активная дискуссия.

Так, по мнению начальника управления общественных связей губернатора края Романа Баринова, законопроект позволит создать благоприятные условия для казачьих сообществ, а также развивать культуру и традиции объединения. Роль российского казачества во всех сферах общества растет, заявил Баринов.

В Красноярском крае зарегистрировано 25 казачьих обществ. В регионе действуют 14 некоммерческих объединений казаков. Казаки могут привлекаться к участию в охране общественного порядка, проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактике и тушению пожаров, а также проведению аварийно-спасательных работ. В крае на поддержку казачества каждый год тратится только пять млн рублей.

«Нужный закон. Это возвращение “русскости”, возрождение лучших традиций народа и образа жизни, которые стали теряться в глобальном мире», — поддержал законопроект депутат Анатолий Самков.

Депутат Юрий Ефимов предложил создать в законе некоторые фильтры, которые бы помогли закрыть доступ для криминальных лиц. В частности, депутаты обеспокоились, что право получения земли без аукционов приведет в организации нежелательные элементы. Впрочем, тут же оговорились, что казаки с ними «сами разберутся». В результате депутаты одобрили проект и посоветовали авторам учесть все замечания перед вторым чтением.

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В Красноярском крае казачество закроют от криминала
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