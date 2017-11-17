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07:27 (мск), источник: СуперОмск

Фролову очертили круг обязанностей в правительстве

Подготовлен проект указа губернатора Омской области о распределении полномочий между его заместителями.

Новый вице-губернатор Сергей Фролов, который приступает к исполнению своих обязанностей 22 ноября, будет курировать министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса, Госстройнадзор и Госжилинспекцию.

Также за ним будет закреплено руководство комиссией по безопасности дорожного движения, комиссией по управлению жилыми домами, штабом по безопасности электроснабжения и советом по развитию электроэнергетики. Сейчас в правительстве Омской области сферу строительства курирует первый заместитель губернатора Александр Новоселов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», новое предложение о работе исполняющему обязанности мэра Омска сделал временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков. Сергей Фролов ответил согласием и снял свою кандидатуру с выборов главы города.

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