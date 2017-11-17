В рамках встречи Виктор Соколов озвучил инициативу жителей о создании Краснокамского городского округа. Появление новой территории возможно при объединении города и района.

Объединение Краснокамска с Краснокамским районом позволит сконцентрировать больший объём ресурсов для реализации важного для муниципалитета проекта по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры. Идею объединения жители города и района поддерживают: согласно данным социального исследования более 65% краснокамцев — «за» создание единого городского округа.

Максим Решетников отметил, что в случае положительного решения жителей об объединении территорий, краевые власти окажут необходимое содействие. При этом губернатор уточнил, что объединение территорий не отразится на объеме финансирования.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры Краснокамского района: строительство дорог и завершение строительства детского сада, а также программу реконструкции сетей водоснабжения.