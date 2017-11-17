Екатеринбург и Уфа договорились о сотрудничестве в сфере туризма
Владимир Боликов презентовал участникам форума туристические возможности уральской столицы.
Владимир Боликов презентовал участникам форума туристические возможности уральской столицы.
УФА. Соглашение между Екатеринбургом и Уфой о сотрудничестве в сфере туризма было подписано на Форуме гостеприимства и туриндустрии. Об этом АПИ сообщили в
Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов презентовал участникам форума туристические возможности уральской столицы.
Он пригласил всех участников Форума и жителей Уфы обязательно посетить Екатеринбург.