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08:05 (мск), источник: Apiural.ru

Екатеринбург и Уфа договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Владимир Боликов презентовал участникам форума туристические возможности уральской столицы.

УФА. Соглашение между Екатеринбургом и Уфой о сотрудничестве в сфере туризма было подписано на Форуме гостеприимства и туриндустрии. Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.

Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов презентовал участникам форума туристические возможности уральской столицы.

Он пригласил всех участников Форума и жителей Уфы обязательно посетить Екатеринбург.

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