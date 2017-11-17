Антропенко снял свою кандидатуру с выборов мэра Омска в пользу Фадиной
Уже второй кандидат выбывает из предвыборной гонки в пользу министра экономики Оксаны Фадиной.
Уже второй кандидат выбывает из предвыборной гонки в пользу министра экономики Оксаны Фадиной.
Сегодня, 17 ноября, несколько минут назад в Омском городском совете стартовали собеседования с кандидатами в мэры города, сразу же начавшиеся с сенсации.
Первым кандидатом, представшим перед комиссией, стал бизнесмен и депутат Заксобрания Игорь Антропенко.
Однако собеседование завершилось неожиданным образом. Бизнесмен внезапно снял свою кандидатуру и передал свою подготовленную программу еще одному претенденту на мэрский пост министру экономики Оксане Фадиной.
Игорь Антропенко, депутат Законодательного собрания Омской области, бизнесмен:
— Вчера врио губернатора Александр Бурков на встрече с профсоюзами сказал, что будущий мэр должен быть частью команды. Я поддерживаю этот тезис и снимаю свою кандидатуру в пользу Оксаны Фадиной. Я приготовил программу и передаю ее Оксане Николаевне.
Отметим, Антропенко не раз выказывал мэрские амбиции и не в первый раз участвует в выборах на пост градоначальника.
Напомним, вчера из предвыборной гонки выбыл один из основных кандидатов врио мэра Сергей Фролов. Чиновник также снял свою кандидатуру в пользу Оксаны Фадиной, которая, несмотря на отсутствие официальных заявлений, считается протеже временного губернатора Александра Буркова. Фролов сдался без боя по причине того, что врио губернатора предложил ему пост своего заместителя.
Среди оставшихся претендентов на пост мэра ключевыми считаются бывший министр природы Александр Винокуров, глава Калачинского района Фридрих Мецлер, однако кандидатом № 1 считается действующий министр экономики Оксана Фадина.