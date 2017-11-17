Антропенко снял свою кандидатуру с выборов мэра Омска в пользу Фадиной

Сегодня, 17 ноября, несколько минут назад в Омском городском совете стартовали собеседования с кандидатами в мэры города, сразу же начавшиеся с сенсации.

Первым кандидатом, представшим перед комиссией, стал бизнесмен и депутат Заксобрания Игорь Антропенко.

Однако собеседование завершилось неожиданным образом. Бизнесмен внезапно снял свою кандидатуру и передал свою подготовленную программу еще одному претенденту на мэрский пост министру экономики Оксане Фадиной.

Игорь Антропенко, депутат Законодательного собрания Омской области, бизнесмен:

— Вчера врио губернатора Александр Бурков на встрече с профсоюзами сказал, что будущий мэр должен быть частью команды. Я поддерживаю этот тезис и снимаю свою кандидатуру в пользу Оксаны Фадиной. Я приготовил программу и передаю ее Оксане Николаевне.

Отметим, Антропенко не раз выказывал мэрские амбиции и не в первый раз участвует в выборах на пост градоначальника.

Напомним, вчера из предвыборной гонки выбыл один из основных кандидатов врио мэра Сергей Фролов. Чиновник также снял свою кандидатуру в пользу Оксаны Фадиной, которая, несмотря на отсутствие официальных заявлений, считается протеже временного губернатора Александра Буркова. Фролов сдался без боя по причине того, что врио губернатора предложил ему пост своего заместителя.