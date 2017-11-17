В Прикамье для родителей детсадовцев вводится «критерий нуждаемости»

Источник: AP 2017

С 1 сентября 2018 года компенсация будет предоставляться родителям (законным представителям) детей, впервые зачисленных в дошкольную организацию, с учётом критерия нуждаемости. Критерием нуждаемости будет являться признание семьи, в которой проживает ребенок, либо малоимущей, либо многодетной.

Для начисления компенсации правительство устанавливает расчётный показатель — «средний размер родительской платы» для каждого муниципального района (городского округа). С введением критерия нуждаемости компенсация для малоимущих и многодетных семей увеличится и может сравняться с утверждённой родительской платой в муниципалитете.

Родители, которые уже водят ребёнка в детский сад и получают компенсацию, будут пользоваться этим видом государственной поддержки по прежним правилам, до момента выпуска ребёнка из детского сада.