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08:21 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье для родителей детсадовцев вводится «критерий нуждаемости»

Правительством Пермского края приняты поправки в постановление о предоставлении компенсации части родительской платы за пребывание ребёнка в детском саду.

Источник: AP 2017

С 1 сентября 2018 года компенсация будет предоставляться родителям (законным представителям) детей, впервые зачисленных в дошкольную организацию, с учётом критерия нуждаемости. Критерием нуждаемости будет являться признание семьи, в которой проживает ребенок, либо малоимущей, либо многодетной.

Для начисления компенсации правительство устанавливает расчётный показатель — «средний размер родительской платы» для каждого муниципального района (городского округа). С введением критерия нуждаемости компенсация для малоимущих и многодетных семей увеличится и может сравняться с утверждённой родительской платой в муниципалитете.

Родители, которые уже водят ребёнка в детский сад и получают компенсацию, будут пользоваться этим видом государственной поддержки по прежним правилам, до момента выпуска ребёнка из детского сада.

Источник — министерство образования и науки Пермского края

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