Губернатор и председатель облдумы поздравили студентов Воронежской области
Алексей Гордеев и Владимир Нетесов пожелали молодежи успехов и ярких событий.
Алексей Гордеев и Владимир Нетесов пожелали молодежи успехов и ярких событий.
Губернатор Алексей Гордеев и председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов поздравили молодежь региона с Международным днем студентов. Первые лица региона назвали праздник, который отмечается в пятницу, 17 ноября, «символом единения учащейся молодежи разных стран».
Алексей Гордеев и Владимир Нетесов отметили, что «на современном этапе» День студента приобретает особое значение.
— Вы принадлежите к поколению, которое выросло в условиях глобальной информационной открытости. Использование широких возможностей для коммуникации стало не только неотъемлемой частью нашей жизни, но и важным критерием личностного роста, — обратились к молодежи глава региона и спикер облдумы.
Они подчеркнули, что Воронежская область, «несмотря ни на что, стремится расширять международные связи, чтобы обмениваться передовыми достижениями в производственной и гуманитарной сферах».
— Уверены, что своей энергией, знаниями, амбициозностью вы придадите этому процессу новый импульс, — отметили Алексей Гордеев и Владимир Нетесов в обращении к студентам. — Искренне желаем вам сохранить позитивный настрой и добиться успеха в жизни. Здоровья, мира, любви, надежных друзей и ярких событий.