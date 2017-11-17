Губернатор и председатель облдумы поздравили студентов Воронежской области

Источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Алексей Гордеев и председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов поздравили молодежь региона с Международным днем студентов. Первые лица региона назвали праздник, который отмечается в пятницу, 17 ноября, «символом единения учащейся молодежи разных стран».

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов отметили, что «на современном этапе» День студента приобретает особое значение.

— Вы принадлежите к поколению, которое выросло в условиях глобальной информационной открытости. Использование широких возможностей для коммуникации стало не только неотъемлемой частью нашей жизни, но и важным критерием личностного роста, — обратились к молодежи глава региона и спикер облдумы.

Они подчеркнули, что Воронежская область, «несмотря ни на что, стремится расширять международные связи, чтобы обмениваться передовыми достижениями в производственной и гуманитарной сферах».