Дмитрий Азаров: «Мы обязательно поддержим активных и неравнодушных студентов»

Источник: РИА "Новости"

«Студенчество объединяет самую активную, ответственную, позитивно мыслящую и талантливую часть нашей молодежи, — говорится в поздравлении. — Ваш творческий потенциал, самоотдача и энтузиазм, ваша устремленность к новым высотам — вот тот ресурс, который позволяет решать задачи любой сложности».

Руководитель области подчеркнул, что очень скоро учащимся предстоит взять на себя ответственность за страну, за Самарскую область, совершить прорыв в экономику будущего, сделать Россию по-настоящему сильной и конкурентоспособной, а наш регион — одним из самых благополучных и процветающих.

«На прошедшем недавно в Сочи Всемирном фестивале молодежи и студентов президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что конкурентные преимущества сегодня получают те, кто обладает так называемыми soft skills, — напомнил Дмитрий Азаров. — Это гибкое мышление, высокая самоорганизация, умение работать в условиях многозадачности. Наша цель — дать возможность таким людям реализовать свой потенциал здесь, в Самарской области».

На это нацелена работа с кадровым резервом, которая активно ведется на федеральном, региональном, местном уровне. «Призываю вас включаться в эту работу, заявлять о себе, — обратился к студентам врио губернатора. — Будьте уверены: если вы активны, неравнодушны, хотите изменить мир к лучшему — мы обязательно вас поддержим и поможем развить ваши таланты и навыки».