Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малинин рассказал о предательстве жены - измену не прощу
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
В России могут ввести налог на смерть
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»
Побитый Бондарчуком режиссер показал справку
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
Бузова подарила Саре Джессике Паркер диск со своими песнями
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Внутри Монголии
08:55 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров: «Мы обязательно поддержим активных и неравнодушных студентов»

В пятницу, 17 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил учащихся региона с Международным днем студентов.

Источник: РИА "Новости"

«Студенчество объединяет самую активную, ответственную, позитивно мыслящую и талантливую часть нашей молодежи, — говорится в поздравлении. — Ваш творческий потенциал, самоотдача и энтузиазм, ваша устремленность к новым высотам — вот тот ресурс, который позволяет решать задачи любой сложности».

Руководитель области подчеркнул, что очень скоро учащимся предстоит взять на себя ответственность за страну, за Самарскую область, совершить прорыв в экономику будущего, сделать Россию по-настоящему сильной и конкурентоспособной, а наш регион — одним из самых благополучных и процветающих.

«На прошедшем недавно в Сочи Всемирном фестивале молодежи и студентов президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что конкурентные преимущества сегодня получают те, кто обладает так называемыми soft skills, — напомнил Дмитрий Азаров. — Это гибкое мышление, высокая самоорганизация, умение работать в условиях многозадачности. Наша цель — дать возможность таким людям реализовать свой потенциал здесь, в Самарской области».

На это нацелена работа с кадровым резервом, которая активно ведется на федеральном, региональном, местном уровне. «Призываю вас включаться в эту работу, заявлять о себе, — обратился к студентам врио губернатора. — Будьте уверены: если вы активны, неравнодушны, хотите изменить мир к лучшему — мы обязательно вас поддержим и поможем развить ваши таланты и навыки».

Глава региона отметил, что все учащиеся разные. «Одним ближе научно-исследовательская работа, другим — технологии и производство, третьим — муниципальная и государственная служба, четвертым — волонтерство и социальное проектирование, — перечислил Дмитрий Азаров. — Но, в какой отрасли вы бы ни были сильны, вы должны твердо знать — ваш потенциал нужен Самарской области. Уверен: вместе мы способны на многое!».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Нового главу Самары определят до 22 декабря
Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
В Марий Эл в день траура по погибшим в ДТП приспустят флаги
Белый дом назвал необходимым сотрудничество с Путиным
Скончался бывший глава «Коза ностра» Тото Риина
Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь