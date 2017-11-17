Беларусь ратифицировала Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза».

Документ опубликован в пятницу на Национальном правовом интернет-портале. Как отмечается в тексте закона, он был принят Палатой представителей Национального собрания Беларуси 25 октября 2017 года, а 27 октября — одобрен Советом Республики.

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С подписанием этого закона главой государства Беларусь завершила внутригосударственную процедуру ратификации закона. Таким образом, с 1 января 2018 года Договор о ТК ЕАЭС для республики вступает в силу, как и для других государств Союза.

В законе также поручается правительству Беларуси в течение 2 лет со дня вступления Договора в силу принять необходимые меры для приведения национального законодательства в соответствие с ним.

Ранее в Евразийской экономической комиссии выражали уверенность, что ТК ЕАЭМ вступит в силу с 1 января 2017 года.

Этот документ содержит универсальные нормы, обязательные для всех стран — участниц ЕАЭС. Предполагается, что с введением ТК, процесс перемещения товаров в Союзе будет упрощен и более автоматизирован.

Условия внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с введением Кодекса будут упрощены, а в ряде случаев «решения о регистрации декларации на товары, сама регистрация, а также решение о выпуске товаров могут приниматься информационными системами автоматически, без участия инспектора».

В комиссии уверены: после того, как Таможенный кодекс вступит в силу, условия деятельности для многих компаний будут упрощены. Кроме того, ТК — шаг на пути к формированию единого рынка Евразийского экономического союза.