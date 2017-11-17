«Школа успокоилась» — Сагадиев об обновлении учебных программ
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев рассказал о результатах успеваемости школьников после внедрения обновленного содержания, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев рассказал о результатах успеваемости школьников после внедрения обновленного содержания, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«По первой четверти я могу сказать, что ситуация сейчас успокоилась. С каждой новой неделей, каждым новым уроком учителя становятся более уверенными, дети становятся более уверенными. Они начинают понимать, в чем смысл обновленного содержания», — сказал Сагадиев в кулуарах
«То есть школа успокоилась. Реально оценивать нужно по детям, которые сейчас учатся во втором классе, они полностью год отучились в первом классе. Мы общались с родителями и учителями — они очень довольны. Ребенок гораздо больше вовлечен, он более открыт, ему нравится предмет, нравится школа и коэффициент усвоения у него, по оценке учителей и родителей, значительно выше», — добавил он.
Напомним, в начале нового учебного года Ерлан Сагадиев объявил о том, что школьная программа для первых, вторых, пятых и седьмых классов средних школ не будет отличаться от содержания образования Назарбаев интеллектуальных школ.