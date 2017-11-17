«Школа успокоилась» — Сагадиев об обновлении учебных программ

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«По первой четверти я могу сказать, что ситуация сейчас успокоилась. С каждой новой неделей, каждым новым уроком учителя становятся более уверенными, дети становятся более уверенными. Они начинают понимать, в чем смысл обновленного содержания», — сказал Сагадиев в кулуарах казахстанско-американского форума по сотрудничеству в сфере образования.

«То есть школа успокоилась. Реально оценивать нужно по детям, которые сейчас учатся во втором классе, они полностью год отучились в первом классе. Мы общались с родителями и учителями — они очень довольны. Ребенок гораздо больше вовлечен, он более открыт, ему нравится предмет, нравится школа и коэффициент усвоения у него, по оценке учителей и родителей, значительно выше», — добавил он.