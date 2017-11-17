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09:48 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов улетел в Китай

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в китайскую провинцию Шаньдун, сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: Prokazan.ru

Отмечается, что в рамках своего визита в город Вэйфан Минниханов посетит производственные площадки компании «Weichai Power». Это крупнейшая машиностроительная корпорация Китая, которая является одним из признанных мировых лидеров в производстве двигателей, электрогенераторов, колесных транспортных средств и автомобильных компонентов с высоким технологическим потенциалом и высоким уровнем качества выпускаемой продукции.

Кроме того, президент Татарстана встретится с руководством провинции Шаньдун. А на следующий день Минниханов продолжит свой визит в провинции Гуандун.

Для справки

Шаньдун — одна из самых многонаселенных и богатых провинций Китая. Здесь широко развиты такие отрасли, как машиностроение, горнодобывающая промышленность, нефтедобыча и нефтепереработка, химическая промышленность. Успешную деятельность на территории Татарстана ведёт шаньдунская компания по производству бытовой техники «Хайер».

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