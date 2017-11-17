Минниханов улетел в Китай

Источник: Prokazan.ru

Отмечается, что в рамках своего визита в город Вэйфан Минниханов посетит производственные площадки компании «Weichai Power». Это крупнейшая машиностроительная корпорация Китая, которая является одним из признанных мировых лидеров в производстве двигателей, электрогенераторов, колесных транспортных средств и автомобильных компонентов с высоким технологическим потенциалом и высоким уровнем качества выпускаемой продукции.

Кроме того, президент Татарстана встретится с руководством провинции Шаньдун. А на следующий день Минниханов продолжит свой визит в провинции Гуандун.