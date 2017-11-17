Два в одном: в Волгоградской области с нового года появится новый комитет

Речь идёт о комитете молодежной политики и комитете образования и науки. Они будут реорганизованы. Решение о создании нового ведомства было принято депутатами областного парламента на последнем заседании законодательного органа, передаёт ИА REGNUM 17 ноября.

Так, уже с 1 января 2018 года к работе приступит комитет образования, науки и молодежной политики. Планируется, что часть полномочий будет передана другим структурным подразделениям администрации Волгоградской области. В частности, в региональный комитет социальной защиты населения передадут полномочия по организации реабилитации и ресоциализации наркозавимых лиц, а в комитет строительства Волгоградской области — исполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, объединение структур повысит эффективность реализации молодежной политики и образовательной сферы в регионе. А вот депутат облдумы от КПРФ Михаил Таранцов, напротив, считает, что этим решением «мы окончательно убьем молодёжную сферу».

«На неё будет выделяться гораздо меньше средств, чем сейчас и в системе комитета образования комитета по делам молодёжи явно будет не на первых ролях», — заявил народный избранник.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время комитет по образованию и науки Волгоградской области возглавляет Лариса Савина. Она сменила на этом посту Александра Короткова, который в ноябре 2016 года уволился с должности в связи с переходом на другую работу.

А вот комитет по молодёжной политики остался без руководителя совсем недавно. Его председатель Елена Слесаренко объявила о своей отставке 9 октября 2017 года. Она возглавила аппарат Главного штаба движения «Юнармия».