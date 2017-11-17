Заместителем министра образования Башкортостана назначена Гузель Шагиева
УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Распоряжением Правительства Башкортостана заместителем министра образования республики назначена Гузель Шагиева.
УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Распоряжением Правительства Башкортостана заместителем министра образования республики назначена Гузель Шагиева.
Гузель Гайсиевна Шагиева родилась 2 января 1970 года в Ишимбайском районе. Окончила Стерлитамакский государственный педагогический институт по специальностям «учитель начальных классов», «учитель истории».
Трудовую деятельность начала в 1991 году воспитателем в Арметовской средней школе Ишимбайского района, после в Башкирской республиканской
В 1994—2010 годах — учитель истории, заместитель директора, директор Сайрановской средней школы Ишимбайского района.
С 2010 по 2017 годы — заместитель главы администрации Ишимбайского района РБ по социальным вопросам и кадровой политике.