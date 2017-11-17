Заместителем министра образования Башкортостана назначена Гузель Шагиева

Гузель Гайсиевна Шагиева родилась 2 января 1970 года в Ишимбайском районе. Окончила Стерлитамакский государственный педагогический институт по специальностям «учитель начальных классов», «учитель истории».

Трудовую деятельность начала в 1991 году воспитателем в Арметовской средней школе Ишимбайского района, после в Башкирской республиканской гимназии-интернате № 2 в Ишимбае.

В 1994—2010 годах — учитель истории, заместитель директора, директор Сайрановской средней школы Ишимбайского района.