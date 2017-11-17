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08:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Заместителем министра образования Башкортостана назначена Гузель Шагиева

УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Распоряжением Правительства Башкортостана заместителем министра образования республики назначена Гузель Шагиева.

Гузель Гайсиевна Шагиева родилась 2 января 1970 года в Ишимбайском районе. Окончила Стерлитамакский государственный педагогический институт по специальностям «учитель начальных классов», «учитель истории».

Трудовую деятельность начала в 1991 году воспитателем в Арметовской средней школе Ишимбайского района, после в Башкирской республиканской гимназии-интернате № 2 в Ишимбае.

В 1994—2010 годах — учитель истории, заместитель директора, директор Сайрановской средней школы Ишимбайского района.

С 2010 по 2017 годы — заместитель главы администрации Ишимбайского района РБ по социальным вопросам и кадровой политике.

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