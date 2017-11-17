Проект по совместному судостроению является перспективным для Приморья и Республики Корея

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Владивосток, 17 ноября, PrimaMedia.

Перспективы развития судостроения обсудили на встрече председателя комитета Законодательного собрания Приморского края по региональной политике и законности Джамбулата Текиева с южнокорейской делегацией предпринимателей и представителей Национального университета Чангвон, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Планы российского правительства по развитию рыбопереработки и судостроения формируют благоприятную среду для внедрения мировых технологий, полагают южнокорейские инвесторы. В сентябре 2017 года в присутствии президента России Владимира Путина в Приморском крае заложили сразу четыре судна снабжения ледового класса. «Екатерину Великую», «Святую Марию», «Владимира Мономаха» и «Александра Невского» на воду спустят уже в 2019 году.

«Проект по совместному судостроению является перспективным для обеих стран, — отметил в ходе встречи председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев. — Процесс переговоров продвигается на различных уровнях власти. Накануне состоялся разговор с врио губернатора Приморского края, который хорошо знаком со спецификой судостроительной отрасли, Андрей Тарасенко дал положительную оценку перспективе построения совместной судоверфи. Так же недавно состоялось совещание у президента России Владимира Путина, в ходе которого было озвучено, что на Дальнем Востоке необходимо развивать судостроение, а те суда, которые будут двигаться по Северному морскому пути, должны быть построены только в России».

В экономическом и культурном сотрудничестве между Россией и Южной Кореей важная роль принадлежит Приморскому краю и Владивостоку. Следует особо отметить идею открытости Дальнего Востока России, которая реализована в концепции открытого порта Владивосток.

«Посетив Славянский судоремонтный завод, мы смогли лично убедиться, что Приморский край приспособлен для этой сложной отрасли, а значит, не будет никаких проблем в разработке судов», — подчеркнул председатель торговой палаты города Чинхэ Ким Хи Су.