Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малинин рассказал о предательстве жены - измену не прощу
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
В России могут ввести налог на смерть
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»
Побитый Бондарчуком режиссер показал справку
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Бузова подарила Саре Джессике Паркер диск со своими песнями
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Внутри Монголии
09:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Проект по совместному судостроению является перспективным для Приморья и Республики Корея

Перспективы развития отрасли обсудили в приморском парламенте на встрече с южнокорейской делегацией предпринимателей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 ноября, PrimaMedia.

Перспективы развития судостроения обсудили на встрече председателя комитета Законодательного собрания Приморского края по региональной политике и законности Джамбулата Текиева с южнокорейской делегацией предпринимателей и представителей Национального университета Чангвон, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Планы российского правительства по развитию рыбопереработки и судостроения формируют благоприятную среду для внедрения мировых технологий, полагают южнокорейские инвесторы. В сентябре 2017 года в присутствии президента России Владимира Путина в Приморском крае заложили сразу четыре судна снабжения ледового класса. «Екатерину Великую», «Святую Марию», «Владимира Мономаха» и «Александра Невского» на воду спустят уже в 2019 году.

«Проект по совместному судостроению является перспективным для обеих стран, — отметил в ходе встречи председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев. — Процесс переговоров продвигается на различных уровнях власти. Накануне состоялся разговор с врио губернатора Приморского края, который хорошо знаком со спецификой судостроительной отрасли, Андрей Тарасенко дал положительную оценку перспективе построения совместной судоверфи. Так же недавно состоялось совещание у президента России Владимира Путина, в ходе которого было озвучено, что на Дальнем Востоке необходимо развивать судостроение, а те суда, которые будут двигаться по Северному морскому пути, должны быть построены только в России».

В экономическом и культурном сотрудничестве между Россией и Южной Кореей важная роль принадлежит Приморскому краю и Владивостоку. Следует особо отметить идею открытости Дальнего Востока России, которая реализована в концепции открытого порта Владивосток.

«Посетив Славянский судоремонтный завод, мы смогли лично убедиться, что Приморский край приспособлен для этой сложной отрасли, а значит, не будет никаких проблем в разработке судов», — подчеркнул председатель торговой палаты города Чинхэ Ким Хи Су.

В завершении встречи представители южнокорейских предпринимателей и приморского парламента обменялись мнениями о развитии судостроения в Приморском крае и высказали необходимость дальнейшего экономического сотрудничества.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Владивосток гостиничный век назад: ночевка на бильярдном столе и кусочек Парижа для дочери
Должников за коммунальные услуги отключают от канализации
Телеканалы РФ могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду
В Марий Эл в день траура по погибшим в ДТП приспустят флаги
Белый дом назвал необходимым сотрудничество с Путиным
Скончался бывший глава «Коза ностра» Тото Риина
Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь