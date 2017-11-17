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10:25 (мск), источник: Volga News

Глава региона встретится с дольщиками и застройщиками

В среду, 22 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проведет встречу с участниками долевого строительства и застройщиками, анонсирует региональный минстрой.

Источник: Reuters

«На мероприятии будут рассмотрены вопросы завершения строительства проблемных объектов», — сообщает ведомство.

Встреча пройдет в здании областного правительства (ул. Молодогвардейская, 210) и начнется в 15:00. На нее приглашаются инициативные группы граждан и заинтересованные участники долевого строительства.

Желающих принять участие в совещании просят направить заявку на аккредитацию не позже 15:00 21 ноября по телефону 332−26−71.

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