Глава региона встретится с дольщиками и застройщиками
В среду, 22 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проведет встречу с участниками долевого строительства и застройщиками, анонсирует региональный минстрой.
В среду, 22 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проведет встречу с участниками долевого строительства и застройщиками, анонсирует региональный минстрой.
«На мероприятии будут рассмотрены вопросы завершения строительства проблемных объектов», — сообщает ведомство.
Встреча пройдет в здании областного правительства (ул. Молодогвардейская, 210) и начнется в 15:00. На нее приглашаются инициативные группы граждан и заинтересованные участники долевого строительства.
Желающих принять участие в совещании просят направить заявку на аккредитацию не позже 15:00 21 ноября по телефону 332−26−71.