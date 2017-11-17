МВФ дал оценку экономическим реформам в Узбекистане

Источник: Podrobno.uz

«Миссия положительно оценивает проводимую официальными органами дальнейшую работу по переходу к более эффективным основам макроэкономической стабилизации и улучшению инвестиционного климата в экономике в соответствии с приоритетами стратегии развития, разработанной президентом Республики Узбекистан», — отмечается в пресс-релизе МВФ.

Читайте также Фил Беннетт: реформы в Узбекистане носят смелый и амбициозный характер

По мнению экспертов фонда, перспективы экономического роста Узбекистана «в целом остаются благоприятными», однако, как свидетельствует опыт других стран с переходной экономикой, на этом этапе экономических преобразований существуют определенные риски, которые могут повлиять на экономический рост, отмечают в МВФ.

Ведущую роль в стабилизации экономики по-прежнему должна будет играть налогово-бюджетная политика. В этой связи миссия отметила, что в перспективе для поддержки мер по сдерживанию инфляционного давления важно продолжать проведение жесткой налогово-бюджетной политики, в определение которой включаются все бюджетные и внебюджетные операции.

«После либерализации валютного рынка в банковской системе по-прежнему сохраняется большой объем буферных резервов. В то же время была признана необходимость в тщательном отслеживании качества активов и ликвидности банков, особенно в связи с реструктуризацией большого сектора государственных предприятий», — указывается в заявлении.