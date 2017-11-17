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09:43 (мск), источник: Podrobno.uz

МВФ дал оценку экономическим реформам в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Следующие шаги Узбекистана в проведении реформ должны быть направлены на улучшение инвестиционного климата и защиту уязвимых сегментов населения, говорится в заявлении миссии Международного валютного фонда (МВФ), побывавшей в стране с 7 по 16 ноября.

Источник: Podrobno.uz

«Миссия положительно оценивает проводимую официальными органами дальнейшую работу по переходу к более эффективным основам макроэкономической стабилизации и улучшению инвестиционного климата в экономике в соответствии с приоритетами стратегии развития, разработанной президентом Республики Узбекистан», — отмечается в пресс-релизе МВФ.

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По мнению экспертов фонда, перспективы экономического роста Узбекистана «в целом остаются благоприятными», однако, как свидетельствует опыт других стран с переходной экономикой, на этом этапе экономических преобразований существуют определенные риски, которые могут повлиять на экономический рост, отмечают в МВФ.

Ведущую роль в стабилизации экономики по-прежнему должна будет играть налогово-бюджетная политика. В этой связи миссия отметила, что в перспективе для поддержки мер по сдерживанию инфляционного давления важно продолжать проведение жесткой налогово-бюджетной политики, в определение которой включаются все бюджетные и внебюджетные операции.

«После либерализации валютного рынка в банковской системе по-прежнему сохраняется большой объем буферных резервов. В то же время была признана необходимость в тщательном отслеживании качества активов и ликвидности банков, особенно в связи с реструктуризацией большого сектора государственных предприятий», — указывается в заявлении.

Миссия одобряет подход официальных органов, в рамках которого основное внимание уделяется сдерживанию инфляционного давления. Также положительно воспринято намерение официальных органов создать условия, при которых номинальный обменный курс будет реагировать на фундаментальные изменения в соотношении спроса и предложения иностранной валюты.

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МВФ дал оценку экономическим реформам в Узбекистане
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