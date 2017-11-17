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09:38 (мск), источник: Podrobno.uz

Посольство Китая в Узбекистане запускает уникальную акцию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Посольство Китайской Народной Республики в Узбекистане при поддержке Агентства новостей Podrobno.uz с 18 по 27 ноября проводит уникальную акцию, посвященную двусторонним отношениям между странами.

Источник: Podrobno.uz

В ходе акции читателям на сайте Агентства новостей Podrobno.uz (www.podrobno.uz) будет предложено составить собственный рейтинг 10 событий, которые больше всего повлияли на взаимоотношения двух стран в этом году. При этом участникам нужно будет всего лишь отобрать 10 из 25 предложенных событий на сайте podrobno.uz и расставить эти 10 событий в приоритетном для них порядке. В результате будет сформирован ТОП 10 событий, которые, по мнению узбекистанцев, оказали наибольшее влияние на развитие двусторонних отношений в 2017 году.

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По итогам акции посольство Китайской Народной Республики наградит ценными призами 30 участников, ответы которых будут наиболее близки к сформированному рейтингу. Если же число участников превысит 30 человек, то победители будут определяться при помощи слепой жеребьёвки. .

В акции могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и места проживания. Единственное условие — гражданство Узбекистана.

Схема участия в акции максимально проста. Пользователям необходимо будет скачать и заполнить простую анкету, затем отправить её на адрес podrobnouz@yandex.ru.

Напомним, что узбекско-китайское сотрудничество имеет многоплановый характер, уровень стратегического партнерства между странами постоянно повышается. В этом году исполнилось 25 лет установлению дипломатических отношений между государствами, что служит основой для динамичного развития партнерства.

Китай является одним из государств, вносящих крупные инвестиции в экономику Узбекистана. В нашей стране действует более 700 компаний и предприятий с участием китайского капитала. За минувшие годы китайскими инвесторами в экономику Узбекистана было вложено около 7,8 миллиарда долларов инвестиций.

По итогам 2016 года объем взаимного товарооборота составил 4,2 миллиарда долларов. На рынке Китая огромен спрос на произведенную в Узбекистане текстильную, сельскохозяйственную продукцию, пластмассовые изделия и многое другое. Китайская Народная Республика активно участвует в реализации программ по модернизации и диверсификации экономики Узбекистана, расширению производства конкурентоспособной продукции и повышению экспортного потенциала промышленности.

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