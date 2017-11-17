Президент РМ подарит диаспоре национальные костюмы

Источник: Actualitati.md

— Это своеобразный ответ на многочисленные просьбы в наш адрес со стороны наших сограждан за рубежом.

Так, 10 костюмов предоставлено Посольству Республики Молдова в Риме и 20 — Российской Федерацией (10 костюмов передано Посольству Республики Молдова в Москве и другие 10 в город Сургут). Мы уверены, что эти костюмы пригодятся нашим согражданам, особенно сейчас, в канун зимних праздников.

Хочу выразить нашу особую признательность всем молдаванам, живущим вдали от дома, за неоценимый вклад в продвижение традиционных национальных ценностей в рамках проводимых ими культурных мероприятий, а также через их вовлеченность в социальную жизнь страны проживания. Ведь именно традиции, обычаи, народный костюм и есть те элементы, которые делают нацию бессмертной.