В «битве» с подлодкой победили приморские летчики

Во время проведения полётов экипажи противолодочных самолетов отработали задачи по предназначению — поиску, классификации и слежению за кораблями.

В ходе полетов летчики морской авиации ТОФ обнаружили подводную лодку условного противника, роль которой выполняла одна из дизельных подводных лодок Приморского объединения. «Противолодочники» тренировались в комплексном применении радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, с постановкой буев, приему и анализу передаваемой ими информации и условному применению оружия по подводной лодке «неприятеля».

Кроме того экипажами Ту-142МЗ был выполнен ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, как днем, так и ночью.

Вылетам самолетов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов.

К выполнению задач привлекалось 5 экипажей самолётов противолодочной авиации ТОФ.