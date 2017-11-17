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11:51 (мск), источник: ДЕЙТА

В «битве» с подлодкой победили приморские летчики

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота на аэродроме «Каменный Ручей» проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ по сложным видам лётной подготовки, сообщает Deita. ru со ссылкой на ТОФ.

Во время проведения полётов экипажи противолодочных самолетов отработали задачи по предназначению — поиску, классификации и слежению за кораблями.

В ходе полетов летчики морской авиации ТОФ обнаружили подводную лодку условного противника, роль которой выполняла одна из дизельных подводных лодок Приморского объединения. «Противолодочники» тренировались в комплексном применении радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, с постановкой буев, приему и анализу передаваемой ими информации и условному применению оружия по подводной лодке «неприятеля».

Кроме того экипажами Ту-142МЗ был выполнен ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, как днем, так и ночью.

Вылетам самолетов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов.

К выполнению задач привлекалось 5 экипажей самолётов противолодочной авиации ТОФ.

Михаил Грач.

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