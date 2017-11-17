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09:46 (мск), источник: СуперОмск

Фадина прогуляла работу ради выборов мэра Омска

Министр экономики Омской области Оксана Фадина, принимающая участие в конкурсном отборе на должность мэра Омска, пришла в Омский городской Совет к 10 часам утра.

17 ноября с потенциальными градоначальниками конкурсная комиссия проводит собеседования.

Очевидно, что разговор выборщиков с Фадиной состоится ближе к вечеру, потому что кандидаты выступают в алфавитном порядке. Однако глава Минэкономики решила прийти заранее и даже поучаствовала в собеседовании депутата Законодательного собрания Игоря Антропенко, который передал ей свою программу действий.

Видимо, Оксана Фадина собирается провести в Омском городском Совете весь рабочий день. Отметим, что в период выборов кандидаты обычно берут отпуск для агитации. Так, на выборах президента 2012 года Владимир Путин в Кремле брал отгулы для встреч с доверенными лицами. Отгулы в рабочие дни согласовывались с Центральной избирательной комиссией. Об отгулах Фадиной нигде не сообщалось.

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