Фадина прогуляла работу ради выборов мэра Омска

Очевидно, что разговор выборщиков с Фадиной состоится ближе к вечеру, потому что кандидаты выступают в алфавитном порядке. Однако глава Минэкономики решила прийти заранее и даже поучаствовала в собеседовании депутата Законодательного собрания Игоря Антропенко, который передал ей свою программу действий.

Видимо, Оксана Фадина собирается провести в Омском городском Совете весь рабочий день. Отметим, что в период выборов кандидаты обычно берут отпуск для агитации. Так, на выборах президента 2012 года Владимир Путин в Кремле брал отгулы для встреч с доверенными лицами. Отгулы в рабочие дни согласовывались с Центральной избирательной комиссией. Об отгулах Фадиной нигде не сообщалось.