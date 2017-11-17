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11:26 (мск), источник: Newslab.ru

Игарке выбрали нового мэра

Им стал генеральный директор местной компании «Многоотраслевой энергопромышленный комплекс» Евгений Никитин.

Источник: Reuters

Сегодня сессия горсовета Игарки выбрала нового главу города. Им стал генеральный директор местной компании «Многоотраслевой энергопромышленный комплекс» Евгений Никитин.

Кроме него на этот пост претендовали еще четыре человека. Однако депутаты горсовета единогласно выбрали Никитина.

Говоря о первоочередных задачах, которые стоят перед ним, новый глава Игарки отметил, что это решение проблемы ветхого и аварийного жилья, обеспечение бесперебойной работы новой системы водоснабжения КЕССОН и жизнедеятельность города в зимний период.

«Игарка в свое время была крупным транспортным и промышленным узлом, — говорит Никитин, — я сделаю все от меня зависящее, чтобы этот статус к ней вернулся».

К исполнению обязанностей мэра Евгений Никитин приступит 24 ноября 2017 года.

Напомним, что прежний глава Игарки Виктор Сорокин скончался 5 сентября этого года.

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