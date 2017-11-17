Игарке выбрали нового мэра

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Сегодня сессия горсовета Игарки выбрала нового главу города. Им стал генеральный директор местной компании «Многоотраслевой энергопромышленный комплекс» Евгений Никитин.

Кроме него на этот пост претендовали еще четыре человека. Однако депутаты горсовета единогласно выбрали Никитина.

Говоря о первоочередных задачах, которые стоят перед ним, новый глава Игарки отметил, что это решение проблемы ветхого и аварийного жилья, обеспечение бесперебойной работы новой системы водоснабжения КЕССОН и жизнедеятельность города в зимний период.

«Игарка в свое время была крупным транспортным и промышленным узлом, — говорит Никитин, — я сделаю все от меня зависящее, чтобы этот статус к ней вернулся».

К исполнению обязанностей мэра Евгений Никитин приступит 24 ноября 2017 года.