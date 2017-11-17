Дубровский потребовал ввести запрет на движение по Челябинску большегрузов и неисправных автомобилей

Соответствующую задачу глава региона поставил на совещании по экологии.
Кроме того, мэрии поручено обеспечить исправность общественного транспорта и соответствие его экологическим стандартам.
«Если мы призываем граждан отказаться от автомобилей для снижения загрязнения в период НМУ, то мы должны обеспечить им возможность передвижения по городу экологически безопасными видами транспорта», — подчеркнул Борис Дубровский.
Как уже сообщало агентство, в Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой путей и механизмов перехода на экологически чистый общественный транспорт. В Челябинске с 10 октября начал курсировать в тестовом режиме современный экологичный автобусс электродвигателем — электробус.
Кроме того, для исключения передвижения по городу неисправной техники областные службы оснастят необходимыми техническими средствами для поддержки деятельности ГУВД по контролю за выбросами автомобильного транспорта в период НМУ. Губернатор потребовал провести эту работу до конца года.
Но на сегодня даже при выявленных нарушениях водителю сделать ничего нельзя (если техосмотр в порядке). Ему предписывают устранить замечание. Если он снова не попался, то будет также ездить. Штраф будет после повторного нарушения. Следующим шагом должно быть ужесточение санкций к нарушителям (машину на штрафстоянку, а собственникам выписывать такой штраф, чтобы ему больше не хотелось ездить на таком автомобиле).