Дубровский потребовал ввести запрет на движение по Челябинску большегрузов и неисправных автомобилей

Соответствующую задачу глава региона поставил на совещании по экологии.

Кроме того, мэрии поручено обеспечить исправность общественного транспорта и соответствие его экологическим стандартам.

«Если мы призываем граждан отказаться от автомобилей для снижения загрязнения в период НМУ, то мы должны обеспечить им возможность передвижения по городу экологически безопасными видами транспорта», — подчеркнул Борис Дубровский.

Как уже сообщало агентство, в Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой путей и механизмов перехода на экологически чистый общественный транспорт. В Челябинске с 10 октября начал курсировать в тестовом режиме современный экологичный автобусс электродвигателем — электробус.

Кроме того, для исключения передвижения по городу неисправной техники областные службы оснастят необходимыми техническими средствами для поддержки деятельности ГУВД по контролю за выбросами автомобильного транспорта в период НМУ. Губернатор потребовал провести эту работу до конца года.