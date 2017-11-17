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09:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский потребовал ввести запрет на движение по Челябинску большегрузов и неисправных автомобилей

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал от властей Челябинска ввести полный запрет на въезд и передвижение большегрузного транспорта, а также неисправной техники по городу.

Соответствующую задачу глава региона поставил на совещании по экологии.

Кроме того, мэрии поручено обеспечить исправность общественного транспорта и соответствие его экологическим стандартам.

«Если мы призываем граждан отказаться от автомобилей для снижения загрязнения в период НМУ, то мы должны обеспечить им возможность передвижения по городу экологически безопасными видами транспорта», — подчеркнул Борис Дубровский.

Как уже сообщало агентство, в Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой путей и механизмов перехода на экологически чистый общественный транспорт. В Челябинске с 10 октября начал курсировать в тестовом режиме современный экологичный автобусс электродвигателем — электробус.

Кроме того, для исключения передвижения по городу неисправной техники областные службы оснастят необходимыми техническими средствами для поддержки деятельности ГУВД по контролю за выбросами автомобильного транспорта в период НМУ. Губернатор потребовал провести эту работу до конца года.

Но на сегодня даже при выявленных нарушениях водителю сделать ничего нельзя (если техосмотр в порядке). Ему предписывают устранить замечание. Если он снова не попался, то будет также ездить. Штраф будет после повторного нарушения. Следующим шагом должно быть ужесточение санкций к нарушителям (машину на штрафстоянку, а собственникам выписывать такой штраф, чтобы ему больше не хотелось ездить на таком автомобиле).

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Дубровский потребовал ввести запрет на движение по Челябинску большегрузов и неисправных автомобилей
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