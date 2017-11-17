Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Михаил Боярский раскритиковал Ольгу Бузову
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Наряды жены Трампа, подвергшиеся критике общественности
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
Мальчик и королева: Галкин поделился фото с женой - СМИ
СМИ: Бекхэм отомстила экс-подругам из Spice Girls
Ким Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за один день
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Военный переворот в Зимбабве
13:55 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан и Грузия намерены развивать экономическое сотрудничество

В сентябре 2017 года в Нью-Йорке президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили договорились развивать отношения стран.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Тбилиси прошел очередной раунд политических консультаций между делегациями министерств иностранных дел Узбекистана и Грузии. Об этом передает пресс-служба МИД РУ.

Читайте также
Узбекистан и Индия рассмотрели вопросы расширения двустороннего сотрудничества

Стороны обсудили межгосударственное сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Также грузинская сторона была проинформирована об основных положениях программных выступлений Президента Узбекистана на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 10 ноября в Самарканде на открытии международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

В сентябре 2017 года в Нью-Йорке президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили договорились развивать отношения стран.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Политолог: Центральная Азия стала похожа на потрепанное одеяло
Сотрудника энергосбыта теперь можно вызвать на дом через интернет
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
Деньги не всегда помогают: почему швейцарцы живут дольше россиян
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь