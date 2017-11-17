Узбекистан и Грузия намерены развивать экономическое сотрудничество

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Тбилиси прошел очередной раунд политических консультаций между делегациями министерств иностранных дел Узбекистана и Грузии. Об этом передает пресс-служба МИД РУ.

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Стороны обсудили межгосударственное сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Также грузинская сторона была проинформирована об основных положениях программных выступлений Президента Узбекистана на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 10 ноября в Самарканде на открытии международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».