Новым заместителем министра информатизации и связи РТ назначен Азат Мугинов
Заместителем министра информатизации и связи РТ назначен Азат Мугинов. С 13 ноября его утвердили в должности. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Заместителем министра информатизации и связи РТ назначен Азат Мугинов. С 13 ноября его утвердили в должности. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отметим, что до этого Мугинов работал главным специалистом отдела автоматизации Национального архива РТ.
С 2009 года работал в Минсвязи РТ на различных должностях.