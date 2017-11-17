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10:12 (мск), источник: Prokazan.ru

Новым заместителем министра информатизации и связи РТ назначен Азат Мугинов

Заместителем министра информатизации и связи РТ назначен Азат Мугинов. С 13 ноября его утвердили в должности. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отметим, что до этого Мугинов работал главным специалистом отдела автоматизации Национального архива РТ.

С 2009 года работал в Минсвязи РТ на различных должностях.

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