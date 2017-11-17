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09:56 (мск), источник: КрымPress

Дмитрий Овсянников пообещал заместителю министра спорта России «поднять» футбол Севастополя

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил заместителю министра спорта России Наталье Паршиковой, что футбол в городе — приоритетный вид спорта.

Не секрет в каком состоянии сегодня находится наш футбольный клуб. К сентябрю 2017 года долги ФК «Севастополь» превысили 6 млн. рублей, до конца года эта сумма может вырасти до 16 млн. рублей. Поэтому мы приняли кардинальное решение взять футбольный клуб на попечительство и погасить его долги, — цитирует пресс-служба Правительства Дмитрия Овсянникова.

Напомним, на содержание клуба в 2018 году запланировано выделение субсидии в размере более 28 млн. рублей и еще около 2,5 млн. рублей будет направлено в декабре 2017 года. Эти средства, считают чиновники, позволят Севастопольской футбольной команде в дальнейшем участвовать в ежегодном Первенстве и Чемпионате Крыма, проводимом Крымским футбольным Союзом. Мы с губернатором сегодня обсудили стратегию дальнейшего развития севастопольского футбола и практически все изложенные идеи, безусловно, вписываются в общую стратегию развития футбола в нашей стране. Поэтому я могу успокоить всех севастопольских болельщиков: футбол здесь был, есть и будет существовать дальше, — подчеркнула, в свою очередь, Наталья Паршикова.

СПРАВКА:

На днях «Союз болельщиков футбола города Севастополя» передал Правительству Севастополя 51% акций АО «Футбольный клуб «Севастополь». Одновременно с этим Правительство Севастополя приняло решение о передаче спортивного комплекса, на котором проводятся официальные футбольные матчи, в оперативное управление ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя» для его обслуживания и содержания.

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