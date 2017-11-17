Игорь Додон поздравил молодежь с Днем студента

— Пусть ваши амбиции реализуются сполна, а учеба составит надежный фундамент для будущей профессиональной карьеры, которую вы для себя выберете. Сегодня также день рождения моего старшего сына, Влада (15 лет), которому еще предстоит ступить на студенческий путь.