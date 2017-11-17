Игорь Додон поздравил молодежь с Днем студента
Президент Республики Молдова Игорь Додон передал поздравления всей молодежи РМ по случаю международного Дня студентов.
Президент Республики Молдова Игорь Додон передал поздравления всей молодежи РМ по случаю международного Дня студентов.
— Пусть ваши амбиции реализуются сполна, а учеба составит надежный фундамент для будущей профессиональной карьеры, которую вы для себя выберете. Сегодня также день рождения моего старшего сына, Влада (15 лет), которому еще предстоит ступить на студенческий путь.
Мое желание состоит в том, чтобы он, как и остальная молодежь реализовался профессионально в Республике Молдова, поскольку это хорошо для настоящего и будущего нашей страны, — подчеркнул Игорь Додон.