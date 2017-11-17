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10:25 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Мэр Новосибирска предложил построить ледовую арену в Октябрьском районе

Анатолий Локоть считает целесообразным разместить ее на территории военного городка.

Анатолий Локоть предложил две альтернативные площадки для строительства нового ледового дворца спорта. По мнению мэра Новосибирска, оптимальным вариантом было бы размещение хоккейной арены на территории военного городка в Октябрьском районе.

«Территория освобождается. У Министерства обороны свой какой-то интерес, они хотят реализовать, видимо, отдельными участками под застройку. Но это плохо, на самом деле. Такая практика может привести к конфликтам. Потому что никто не думает при такой реализации ни о соцобъектах, ни о развитии транспортной инфраструктуры, ни о комплексном освоении площадки. А вот как раз привязка такого объекта серьезного, как ледовый дворец, позволила бы комплексно подойти к развитию этой территории и решению накопившихся там годами проблем. В том числе жилого сектора, который пока не является муниципальным», — объяснил свою позицию мэр Новосибирска.

По предварительным оценкам, строительство в этом месте может обойтись в несколько раз дешевле, чем на левом берегу Оби. Также среди преимуществ этой площадки Анатолий Локоть назвал наличие коммуникаций, развитую дорожную инфраструктуру и относительную близость к метро.

Муниципалитет предложил еще одну площадку в Октябрьском районе. Но, где именно, мэр сообщить отказался.

«Здесь должно пройти рабочее обсуждение. Я просто не хочу, чтобы накручивались излишние эмоции. Для вас то задача интересно подать, а тут нужно решать все-таки управленческие и технические задачи. Там есть вопросы для закрытых кабинетов, для того, чтобы специалисты принимали решение», — сказал Анатолий Локоть.

Оба предложения направлены в правительство региона. Окончательное решение о судьбе проекта в любом случае будут принимать областные власти.

Напомним, в феврале 2017 года было объявлено о предстоящем строительстве ледовой арены на левом берегу Оби вместе с жилым комплексом. Но горсовет отказался согласовывать проект.

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