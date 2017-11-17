В мэрии Омска появился новый крепкий хозяйственник

Дорожные службы города переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий.

«Основная задача — обеспечить качественную и своевременную уборку и вывоз снега. Круглосуточную работу нужно усилить», — заявил Фомин на совещании по благоустройству и санитарной очистке территории города 17 ноября.

Также первый заместитель главы департамента городского хозяйства обратил внимание на усиление гололедных явлений, поэтому дано поручение «обеспечить оперативное применение противогололедных материалов на тротуарах, пешеходных дорожках, пешеходных переходах, лестничных спусках и подъемах на мостах и путепроводах». В течение суток на уборку города выйдут 311 единиц спецтехники.