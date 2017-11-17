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10:15 (мск), источник: СуперОмск

В мэрии Омска появился новый крепкий хозяйственник

После объявления о переходе исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова на работу в правительство Омской области поручения управлению дорожного хозяйства и благоустройства и бюджетному учреждению «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» стал давать первый заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Фомин.

Дорожные службы города переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий.

«Основная задача — обеспечить качественную и своевременную уборку и вывоз снега. Круглосуточную работу нужно усилить», — заявил Фомин на совещании по благоустройству и санитарной очистке территории города 17 ноября.

Также первый заместитель главы департамента городского хозяйства обратил внимание на усиление гололедных явлений, поэтому дано поручение «обеспечить оперативное применение противогололедных материалов на тротуарах, пешеходных дорожках, пешеходных переходах, лестничных спусках и подъемах на мостах и путепроводах». В течение суток на уборку города выйдут 311 единиц спецтехники.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Сергей Фролов анонсировал повышение своего заместителя Евгения Фомина. По его словам, специалист готов для самостоятельной работы.

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