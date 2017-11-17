Экс-министр энергетики США стал членом НАН Беларуси
Среди 13 вакантных мест для белорусских академиков занятыми оказались только пять.
Среди 13 вакантных мест для белорусских академиков занятыми оказались только пять.
МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Лауреат Нобелевской премии по физике 1997 года и бывший министр энергетики США Стивен Чу выбран иностранным членом Национальной академии наук Беларуси, сообщили в пятницу в
Общая сессия и выборы новых академиков и
Нобелевская премия министра
Так, иностранным членом НАН был выбран Стивен Чу — американский физик, получивший Нобелевскую премию по физике в 1997 году за эксперименты по лазерной технологии для улавливания и охлаждения атомов. Кроме того, с 2009 по 2013 годы Чу возглавлял Минэнерго США — при президенте Бараке Обаме.
Таким образом, Чу стал вторым иностранным членом Академии наук Беларуси — обладателем Нобелевской премии. Также в рядах НАН числится физик и уроженец республики Жорес Алферов.
Иностранные друзья
Кроме того, в НАН выбрали и других иностранных и почетных членов.
Например, в состав Академии наук Беларуси вошел и президент Российской академии наук (РАН), физик Александр Сергеев. Выбрали в НАН и
Также попали в НАН профессор политехнической школы Лозанны, нейрофизиологии Генри Маркрам, президент Китайской академии наук Бай Чунли и глава Латвийской академии сельскохозяйственных и лесных наук Байба Ривжа.
Выбрали и двух почетных членов: космонавта Петра Климчука и индийского исследователя Хваджа Хамида.
Среди белорусов — вакансии
Главная интрига сессии НАН состояла вокруг того, кого же выберут в академии и
Полную информацию о результатах выборов в НАН пока не огласили, однако уже известно, что
В то же время на 13 вакантных мест академиков пока выбрали только пятерых членов. Например, так и осталось незанятым место для академика по истории, а также микробиологии и биоорганической химии — кандидаты не получили необходимое большинство голосов.
Перечень академиков и