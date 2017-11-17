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10:18 (мск), источник: Sputnik.by

Экс-министр энергетики США стал членом НАН Беларуси

Среди 13 вакантных мест для белорусских академиков занятыми оказались только пять.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Лауреат Нобелевской премии по физике 1997 года и бывший министр энергетики США Стивен Чу выбран иностранным членом Национальной академии наук Беларуси, сообщили в пятницу в пресс-службе НАН.

Общая сессия и выборы новых академиков и членов-корреспондентов состоялись в Академии наук накануне. Помимо белорусских ученых, в НАН попали иностранные.

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Нобелевская премия министра

Так, иностранным членом НАН был выбран Стивен Чу — американский физик, получивший Нобелевскую премию по физике в 1997 году за эксперименты по лазерной технологии для улавливания и охлаждения атомов. Кроме того, с 2009 по 2013 годы Чу возглавлял Минэнерго США — при президенте Бараке Обаме.

Таким образом, Чу стал вторым иностранным членом Академии наук Беларуси — обладателем Нобелевской премии. Также в рядах НАН числится физик и уроженец республики Жорес Алферов.

Иностранные друзья

Кроме того, в НАН выбрали и других иностранных и почетных членов.

Например, в состав Академии наук Беларуси вошел и президент Российской академии наук (РАН), физик Александр Сергеев. Выбрали в НАН и вице-президента Кубинской академии наук Фиделя Анхель Кастро Диас-Баларта.

Также попали в НАН профессор политехнической школы Лозанны, нейрофизиологии Генри Маркрам, президент Китайской академии наук Бай Чунли и глава Латвийской академии сельскохозяйственных и лесных наук Байба Ривжа.

Выбрали и двух почетных членов: космонавта Петра Климчука и индийского исследователя Хваджа Хамида.

Среди белорусов — вакансии

Главная интрига сессии НАН состояла вокруг того, кого же выберут в академии и члены-корреспонденты на вакантные места.

Полную информацию о результатах выборов в НАН пока не огласили, однако уже известно, что членами-корреспондентами выбраны, помимо прочего, депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк и известный трансплантолог Олег Руммо.

В то же время на 13 вакантных мест академиков пока выбрали только пятерых членов. Например, так и осталось незанятым место для академика по истории, а также микробиологии и биоорганической химии — кандидаты не получили необходимое большинство голосов.

Перечень академиков и членов-корреспондентов на сайте НАН Беларуси еще не обновлен.

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