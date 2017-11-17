Байбек поздно ночью проверил реконструкцию дворов «ниже Ташкентской»

В ходе обхода реконструированных дворов в Турксибском районе главе города доложили, что в текущем году в районе благоустроено 80 дворов с устройством асфальтового, резинового и брусчатого покрытия, установкой скамеек, урн, освещения, спортивных и детских площадок. Кроме того, по словам акима района Павла Кулагина, в рамках реализации программы «Рухани Жаңғыру» в районе построены несколько спортивных и детских площадок. Кроме того, аким пообщался с жителями обновленных дворов Турксибского района.

«Сегодня нашим Президентом создаются все условия для вас. В городе за последние два года обустроено 732 дворовые площадки. Это каждая пятая площадка. Мы эту работу будем продолжать и в следующем году. Не только центр города, все наши дворы будут благоустроены, чтобы молодежь занималась спортом, дети могли играть в своем дворе в безопасности. У нас сегодня в рамках проекта “Спорт в моем дворе” уже порядка 6 тысяч детей бесплатно занимаются на 75 дворовых спортплощадках с профессиональными инструкторами. К 2020 году планируем охватить все 600 спортплощадок города», — сказал в беседе с молодежью Байбек.