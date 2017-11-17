Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
ПФР ответил на слова Кудрина об отсутствии денег для пенсионеров
Какая одежда опасна для здоровья
У Андрея Малахова родился ребенок
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
Виктория Лопырева стала студенткой
Бузова подарила Саре Джессике Паркер диск со своими песнями
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8Внутри Монголии
10:54 (мск), источник: Tengrinews

Байбек поздно ночью проверил реконструкцию дворов «ниже Ташкентской»

В рамках рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал ход реконструкции парка имени Сакена Сейфуллина, благоустройства пешеходной зоны в микрорайоне Жулдыз, а также дворов Турксибского района, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

Источник: Tengrinews

В ходе обхода реконструированных дворов в Турксибском районе главе города доложили, что в текущем году в районе благоустроено 80 дворов с устройством асфальтового, резинового и брусчатого покрытия, установкой скамеек, урн, освещения, спортивных и детских площадок. Кроме того, по словам акима района Павла Кулагина, в рамках реализации программы «Рухани Жаңғыру» в районе построены несколько спортивных и детских площадок. Кроме того, аким пообщался с жителями обновленных дворов Турксибского района.

Читайте также
Байбек: Мы полностью переходим на принципы «Умного города»

«Сегодня нашим Президентом создаются все условия для вас. В городе за последние два года обустроено 732 дворовые площадки. Это каждая пятая площадка. Мы эту работу будем продолжать и в следующем году. Не только центр города, все наши дворы будут благоустроены, чтобы молодежь занималась спортом, дети могли играть в своем дворе в безопасности. У нас сегодня в рамках проекта “Спорт в моем дворе” уже порядка 6 тысяч детей бесплатно занимаются на 75 дворовых спортплощадках с профессиональными инструкторами. К 2020 году планируем охватить все 600 спортплощадок города», — сказал в беседе с молодежью Байбек.

Что касается благоустройства пешеходной зоны в микрорайоне Жулдыз — реконструкция предполагает создание пешеходного тротуара с расширенной зеленой зоны, где будут высажены различные виды деревьев, кустарников и цветов. В скором времени здесь появятся спортивные и детские площадки, будут установлены малые архитектурные формы, освещение, скамейки, точки общепита. В парке имени Сакена Сейфуллина обновлены асфальтобетонное покрытие, арычная система, проложены новые велодорожки, высаживаются цветы, кустарники, установлены детские и спортивные площадки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сфера &quot;Нур Алем&quot; стала особо важным гособъектом
Российские телеканалы могут отказаться транслировать Олимпиаду
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС обнаружила плацкарты дороже авиаперелетов
Скончался бывший глава «Коза ностра» Тото Риина
Илон Маск показал электрический грузовик Tesla
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь