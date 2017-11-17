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10:54 (мск), источник: Apiural.ru

Борис Дубровский посетил с рабочим визитом Верхний Уфалей

ЧЕЛЯБИНСК. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил с рабочим визитом Верхний Уфалей.

В рамках поездки он ознакомился с деятельностью динамично развивающегося предприятия «МетМашУфалей», а также провел совещание с потенциальными резидентами ТОСЭР, сообщает пресс-служба главы региона.

Представители бизнеса и администрации Верхнего Уфалея ожидают получения городом статуса ТОСЭР. Инвестиционные проекты находятся в высокой степени проработки — ряд проектов предприниматели готовы начать реализовывать в течение месяца с момента выхода постановления Правительства России о присвоении статуса. Об этом на совещании в Верхнем Уфалее Борису Дубровскому доложили сами потенциальные резиденты.

«Перед собой в Верхнем Уфалее мы ставили задачу по снижению риска безработицы, серьезным ресурсом в решении этой задачи станет получение статуса ТОСЭР, — отметил Борис Дубровский. — После этого у инвесторов появится возможность реализовать свои идеи, создавать новые рабочие места. Тем более, есть инвесторы, которые ждут статуса. Сегодня обсудим конкретные проекты».

Первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева напомнила, что статус резидента территорий социально-экономического развития позволит заявившимся компаниям-инвесторам получить льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, фонд социального страхования и ФОМС). «Чтобы закрепить статус за городом в течение года мы должны зарегистрировать не менее одного резидента, который должен создать от 10 новых рабочих мест и вложить более 2,5 млн руб., — добавил замминистра. — Однако в нашей заявке на получение статуса прописаны проекты семи потенциальных резидентов».

Генеральный директор АО «Уралэлемент» Владимир Черепанов. Компания намерена реализовать проект по производству щелочных марганцево-цинковых элементов питания. «Проектом предусмотрено создание 120 рабочих мест, — добавил он. — Проект рискованный, но выполнимый, так как продукция в России не производится, а завозится из Китая. Мы готовы занять 15% рынка».

О создании нового производства по выпуску минеральных порошков рассказал директор ООО «Завод минеральных порошков «Базис» Евгений Бреусов. Единственным вопросом инвестора к властям было содержание объездной дороги, которую ранее использовал «Уфалейникель». «Сейчас ее не чистят, все во льду, а нам она необходима», — пояснил предприниматель. Борис Дубровский поручил решить проблему главе округа Вере Усковой. «Включайтесь в работу, вы должны вести инвесторов, — заявил он. — Одним лишь получением статуса ТОСЭР мы не удержим бизнес в территории, и вы должны это понимать, сопровождать и всячески помогать».

Директор ООО «Флорис» Рахман Махмудов представил проект по увеличению мощностей существующего производства по выпуску гранита. Отметим, резидентом ТОСЭР может стать либо новый проект, либо уже существующий, но способный увеличить количество рабочих мест в течение года вдвое. Именно по этому пути намерен пойти «Флорис». Сейчас в компании работает 68 человек. После присвоения Верхнему Уфалею статуса, здесь намерены довести количество рабочих мест до 150.

Глава региона поручил в течение двух недель разработать дорожную карту, в которой будут прописаны все шаги по реализации запланированных проектов, чтобы использовать режим ТОСЭР по максимуму сразу после того, как он будет введен.

Добавим, в рамках визита в Верхний Уфалей губернатор ознакомился с деятельностью динамично развивающегося предприятия «МетМашУфалей». Оно создано на основе банкротившегося Уфалейского завода металлоизделий в июне 2015 года и является приемником уфалейской черной металлургии, машиностроения. Сегодня на предприятии реализуется проект технического перевооружения кузнечно-прессового производства и термической обработки металлов.

Основное направление деятельности завода — выпуск оборудования и запасных частей для всех переделов металлургического производства, оборудование общего назначения, стальное и чугунное литье, поковки, штамповки, металлоконструкции. Предприятие выполняет важные функции внутриобластной кооперации, поставляя продукцию на ведущие предприятия региона.

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