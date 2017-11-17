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11:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Владимир Городецкий может получить пост в аппарате полпреда Президента

Экс-губернатор Новосибирской области может получить пост в аппарате полномочного представителя президента.

«Сейчас обсуждаем, что правильнее, что по моей компетенции. Скорее всего, госслужба. С полпредством, может быть, что-то будет связано. В ноябре определимся» — заявил Владимир Городецкий в интервью изданию «Известия».

«Не хотелось бы в Москву ехать. Хотелось бы быть во взаимодействии с правительством своим родным, со своей областью», — добавил экс-губернатор.

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