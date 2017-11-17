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10:52 (мск), источник: Sputnik.md

Домашний арест экс-депутата Кирилла Лучинского продлен на 30 дней

Как считает следствие, сын второго президента Молдовы, являясь управляющим коммерческих предприятий, отмывал деньги через офшорные фирмы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Столичный суд продлил на 30 дней домашний арест бывшему депутату парламента Кириллу Лучинскому. Политик проходит по делу в отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом заявила судья Елена Кожокарь.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство прокуроров о домашнем аресте Кирилла Лучинского на 30 дней. Срок отсчитывается с 21 ноября до 21 декабря», — сказала Кожокарь.

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Она добавила, что решение инстанции может быть опротестовано в Апелляционной палате Кишинева в течение трех дней.

Лучинский после заседания суда заявил, что не согласен с решением.

Как пояснил журналистам прокурор Евгений Рурак, ходатайство о продлении домашнего ареста объясняется несколькими причинами.

По его словам, свидетели стороны обвинения сделали некоторые заявления, поэтому следователи опасаются, что Лучинский может попытаться скрыться.

«Также будет заслушан еще один свидетель со стороны обвинения, поэтому чтобы не было оказано давление, эта мера пресечения должна быть сохранена», — добавил прокурор.

Кирилл Лучинский является младшим сыном второго президента Петра Лучинского.

Как считает следствие, экс-депутат, являясь управляющим коммерческих предприятий, отмывал деньги через офшорные фирмы. Бывшего депутата парламента также подозревают в предоставлении недостоверной информации о своем имуществе, сокрытии причастности к владению фирмами, банковских нарушениях.

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