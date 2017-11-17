Строительство заграждения на границе Крыма с Украиной завершится до июля 2018 года
Заграждение возводится для обеспечения безопасности полуострова.
Заграждение возводится для обеспечения безопасности полуострова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты планируют в первом полугодии следующего года завершить возведение 50-километрового заграждения на границе Крыма с Украиной. Об этом сообщили в пятницу в
Ранее сообщалось, что заграждение на
«Согласно проектной документации, окончание строительства [заграждения] запланировано на первую половину 2018 года», — говорится в сообщении.
В погрануправлении добавили, что «работы по инженерному оснащению
«Крым является динамично развивающимся регионом, и огромное число путешественников и туристов приезжает сюда на отдых в течение всего года, [поэтому] обеспечение их безопасности, а также безопасности жителей полуострова является для нас приоритетной задачей, для решения которой государственная граница и в дальнейшем будет оснащаться самыми передовыми инженерными сооружениями и техникой», — добавили в управлении ФСБ.
По данным сайта госзакупок, обустройство заграждения на границе обойдется более чем в 200 млн рублей. Согласно размещенной документации, конструкция забора должна обеспечивать высокую прочность, долговечность и экономичность в эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации на инженерное заграждение и дополнительное оборудование к нему — не менее 10 лет, причем оговаривается, что конструкции должны быть устойчивы к сложным климатическим условиям (в том числе влажности до 98% и температуре воздуха до плюс 65 градусов).