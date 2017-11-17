Строительство заграждения на границе Крыма с Украиной завершится до июля 2018 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты планируют в первом полугодии следующего года завершить возведение 50-километрового заграждения на границе Крыма с Украиной. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по региону в ответ на запрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что заграждение на российско-украинской границе возводится для обеспечения безопасности Крыма.

«Согласно проектной документации, окончание строительства [заграждения] запланировано на первую половину 2018 года», — говорится в сообщении.

В погрануправлении добавили, что «работы по инженерному оснащению российско-украинского участка границы, в том числе по возведению 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма, ведутся в плановом порядке». «Сбоев и накладок в графиках работ нет», — заверили в пресс-службе.

«Крым является динамично развивающимся регионом, и огромное число путешественников и туристов приезжает сюда на отдых в течение всего года, [поэтому] обеспечение их безопасности, а также безопасности жителей полуострова является для нас приоритетной задачей, для решения которой государственная граница и в дальнейшем будет оснащаться самыми передовыми инженерными сооружениями и техникой», — добавили в управлении ФСБ.