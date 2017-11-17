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11:13 (мск), источник: VN.ru

Лишиться мандата может утаивший доходы депутат Оби

Лишение мандата грозит депутату горсовета Оби Новосибирской области Денису Березенцеву, нарушившему антикоррупционное законодательство. По информации прокуратуры, депутат предоставил недостоверную информацию о своих доходах, уменьшив их количество в десятки раз.

На очередной сессии Обского горсовета на повестке дня стояли 16 вопросов, среди которых было представление местного прокурора об устранении нарушения законодательства о противодействии коррупции. Сотрудники ведомства проводили проверку и выяснили, что депутат округа № 12 Денис Березенцев предоставил недостоверную информацию в сведениях о доходах и расходах.

Понять и простить?

Во время заседания Березенцев попросил дать ему шанс, а нарушение закона он совершил в виду «неопытности»: «Прошу коллег не снимать с меня полномочий. Ошибку в документах совершил в связи со своей неопытностью в этом вопросе, так как впервые работал с этим документом».

Своего коллегу поддержали несколько депутатов. Вера Волчкова попросила парламентариев дать шанс исправиться провинившемуся избраннику. Андрей Дарвин и Михаил Козодоенко высказали предположение, что в документе могла произойти «техническая ошибка».

Закон однозначно нарушен.

Точку в этом вопросе поставили прокурор города Оби Игорь Власов и руководитель аппарата Совета депутатов Оксана Балюк. Она процитировала несколько пунктов из антикоррупционного закона и заявила:

«Никаких вторых шансов в этом случае быть не может. Это нарушение влечет за собой досрочное лишение полномочий депутата».

А прокурор Власов развеял все сомнения депутатского корпуса, связанные с ошибкой в сведениях: «По документам у данного гражданина за три года официально прошли три миллиона рублей, а сколько прошло по банковским счетам — я даже не буду озвучивать. О какой технической ошибке идет речь? Там сумма превышает указанную в десятки раз».

Ознакомиться с данным представлением корреспонденту VN.ru так и не удалось, в аппарате совета заявили, что это «внутренний документ».

Парламентариям ничего не оставалось сделать, как удовлетворить протест прокурора.

Несколько вариантов развития событий.

Как говорят юристы, ссылаясь на судебную практику Новосибирской области, в данном случае есть несколько сценариев развития событий. Денис Березенцев может написать заявление о досрочном сложении с себя депутатских полномочий по собственному желанию. Либо это за него сделают коллеги, которые проголосуют за лишение мандата. В любом случае вопрос по Березенцеву вынесен на очередную сессию горсовета, которая состоится в декабре. Если же произойдет так, что коллеги решат «сохранить» провинившегося депутата в парламенте, то прокурор имеет все основания обратиться в суд. Примечательно, что Денис Березенцев в случае своей отставки может вновь баллотироваться в качестве кандидата в депутаты, но только после того, как устранит все нарушения.

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