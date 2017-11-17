Лишиться мандата может утаивший доходы депутат Оби

На очередной сессии Обского горсовета на повестке дня стояли 16 вопросов, среди которых было представление местного прокурора об устранении нарушения законодательства о противодействии коррупции. Сотрудники ведомства проводили проверку и выяснили, что депутат округа № 12 Денис Березенцев предоставил недостоверную информацию в сведениях о доходах и расходах.

Понять и простить?

Во время заседания Березенцев попросил дать ему шанс, а нарушение закона он совершил в виду «неопытности»: «Прошу коллег не снимать с меня полномочий. Ошибку в документах совершил в связи со своей неопытностью в этом вопросе, так как впервые работал с этим документом».

Своего коллегу поддержали несколько депутатов. Вера Волчкова попросила парламентариев дать шанс исправиться провинившемуся избраннику. Андрей Дарвин и Михаил Козодоенко высказали предположение, что в документе могла произойти «техническая ошибка».

Закон однозначно нарушен.

Точку в этом вопросе поставили прокурор города Оби Игорь Власов и руководитель аппарата Совета депутатов Оксана Балюк. Она процитировала несколько пунктов из антикоррупционного закона и заявила:

«Никаких вторых шансов в этом случае быть не может. Это нарушение влечет за собой досрочное лишение полномочий депутата».

А прокурор Власов развеял все сомнения депутатского корпуса, связанные с ошибкой в сведениях: «По документам у данного гражданина за три года официально прошли три миллиона рублей, а сколько прошло по банковским счетам — я даже не буду озвучивать. О какой технической ошибке идет речь? Там сумма превышает указанную в десятки раз».

Ознакомиться с данным представлением корреспонденту VN.ru так и не удалось, в аппарате совета заявили, что это «внутренний документ».

Парламентариям ничего не оставалось сделать, как удовлетворить протест прокурора.

Несколько вариантов развития событий.