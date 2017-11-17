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11:23 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Референдум 19 ноября — шанс положить конец хаосу и неопределенности в столице

Президент Республики Молдова Игорь Додон призвал жителей Кишинева принять участие в референдуме, который состоится 19 ноября.

Источник: Actualitati.md

— Дорогие жители Кишинёва!

В воскресенье, 19 ноября, в столице пройдет референдум, на котором мэр Кишинэу Дорин Киртоакэ будет отправлен в отставку.

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Это долгожданный референдум для всех тех, кто больше не может терпеть коррупцию в мэрии и хаос в городе. Сам факт, что этот референдум проводится, — уже большая победа. Ведь каждый житель столицы знает, что все попытки политиков, гражданских активистов и простых граждан провести такой референдум в последние годы были заблокированы путем закулисных политических игр.

У нас могут быть разные взгляды и политические предпочтения, но нас всех объединяет то, мы являемся жителями города Кишинева, и все мы хотим, чтобы он был современным, цивилизованным, развитым, с высоким качеством жизни и безопасности. Мы должны понимать, что если ситуация не изменится, до новых всеобщих местных выборов 2019 года будет разрушено и всё, что ещё осталось, и возродить столицу будет еще труднее.

Дорогие жители столицы! 19 ноября НЕ будет приниматься решение о том, кто возглавит Кишинёв. Если референдум пройдет успешно, будут организованы досрочные выборы мэра, и каждый из вас примет решение о том, кто заслуживает этот пост.

19 ноября мы НЕ выбираем между Востоком и Западом. Нам нужно понять, что референдум 19 ноября — это наш шанс положить конец хаосу и неопределенности в столице!

Это наш шанс на лучшую жизнь! И у нас нет морального права его упустить!, — подчеркнул Игорь Додон.

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