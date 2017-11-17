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11:21 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Земан встретятся в Сочи 21 ноября

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и Чехии Владимир Путин и Милош Земан проведут переговоры в Сочи 21 ноября, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Источник: РИА Новости

«21 ноября будет в Сочи», — сказал Ушаков журналистам о встрече с Земаном.

Ранее источник в канцелярии президента Чехии сообщил РИА Новости, что Земан по приглашению Путина посетит Россию с официальным визитом 20—24 ноября. В Сочи 21 ноября главу Чехии примет Путин, на другой день в Москве состоится встреча Земана с премьер-министром Дмитрием Медведевым и пройдет форум с участием российских и чешских предпринимателей. Кроме того, Земан посетит 23 ноября Екатеринбург, где состоится еще один российско-чешский предпринимательский форум.

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