Путин и Земан встретятся в Сочи 21 ноября
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и Чехии Владимир Путин и Милош Земан проведут переговоры в Сочи 21 ноября, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и Чехии Владимир Путин и Милош Земан проведут переговоры в Сочи 21 ноября, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«21 ноября будет в Сочи», — сказал Ушаков журналистам о встрече с Земаном.
Ранее источник в канцелярии президента Чехии сообщил РИА Новости, что Земан по приглашению Путина посетит Россию с официальным визитом